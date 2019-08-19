Amerikan Kalp Derneğinin kalp sağlığı hakkında bilgi veren ölçütlerinin uygulandığı araştırmanın bulguları, kalp sağlığı kötü bireylerde, zihinsel becerilerin zayıflamasıyla ortaya çıkan bunamaya yakalanma oranının, kalpleri daha sağlıklı kişilerden 2 kattan fazla olduğunu gösterdi.



Araştırmada 25 yıl içinde katılımcıların 347'sinde bunama görüldü.



Çalışmada, 50 yaşındaki bireylerin kalp sağlığını olumlu yönde etkileyecek en ufak bir iyileşmenin dahi bunama riskini önemli ölçüde etkilediğinin altı çizilirken, uzmanlar konu üzerine daha kapsamlı araştırmaların yapılması gerektiğini vurguladı.



Araştırmanın ayrıntıları "The BMJ" dergisinde yayınlandı.



Dünyada yaklaşık 50 milyon kişi Alzheimer, bunama, parkinson gibi dejeneratif hastalıklara sahipken, 2050'ye kadar bu sayının 135 milyona yükseleceği öngörülüyor.



VİDEO: SU, KALP SAĞLIĞI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ? (21.06.2019)

