Aşırı sıcakların kan basıncı seviyelerinde ani artış ya da düşüşlerle birlikte kalp krizi riskine yol açabildiğini belirten Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nuri Cömert, sıcak havalarda kalp sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.



Aşırı sıcağın da aşırı soğuğun da kalp için riskli olduğunu vurgulayan Dr. Cömert, “Sıcak havanın kalbin yükünü artırıcı etkisi de vardır ve bu nedenle sıcağa kontrolsüz maruziyet kalp sağlığı için tehlike oluşturmaktadır. Özellikle yaz sıcaklarında serinlemek için gerek duyulan klimalı ortamlar, eğer ısı düzeyi kontrol altına alınmazsa, kalp için aynı oranda risk oluşturmaktadır. Çünkü ani sıcak-soğuk geçişleri şok etkisine sahiptir ve ısı dengesinin iyi kurulması gerekir” dedi.



KLİMANIN DERECESİ 22’NİN ALTINDA OLMAMALI



Özellikle Akdeniz Bölgesi gibi hava sıcaklıklarının yüksek seviyelerde olduğu yerlerde klima kullanımına dikkat edilmesini öneren Dr. Cömert, kalp sağlığını korumak için sıcak ve soğuk dengesinin nasıl olması gerektiğini şöyle anlattı:



“Sıcak bir ortamdan bir anda klima tarafından aşırı derecede soğutulmuş başka bir ortama geçiş, özellikle kalp hastaları için sakıncalı olduğu gibi ani kalp sorunlarına da yol açabilir. Soğuk odada klimadan gelen hava akımının da yüksek olması, nabız hızını artırır ve solunum yolları ile ilgili problemler yaşanmasına neden olabilir. Klimalı ortamda uzun vakit geçirilecekse, ideal ortam ısısının 22 derecenin üzerinde ve hava akımının hissedilmeyecek derecede olması önemlidir. Klimalı ortam soğuk değil serin olmalıdır.



SOĞUK SUYA DİKKAT!



Sıcak havalarda kalp hastalarını bekleyen en önemli tehlikelerden biri de sıcak altında uzun süre kaldıktan sonra bir anda soğuk bir havuza ya da denize girmektir. Çünkü soğuk su, kalp ve damar sağlığı açısından risk oluşturarak, kalp damarlarında büzüşme ve kan akımını bozucu etki yapabilir. Görünen herhangi bir kalp sorunu olmasa bile altta yatan bir neden varsa, sağlıklı kişilerde de kalp sorunlarını ortaya çıkabilir. Güneşlenirken ve denize girerken sıcaklığın uygun olduğu saatler tercih edilmeli, tıpkı klimalı ortamlar gibi soğuk su ile maruziyet de ısı dengesine göre sağlanmalıdır.



GÜNEŞLE TEMAS 15 DAKİKAYI GEÇMEMELİ



Kalp sağlığını korumak ve güneşten kaliteli bir şekilde yararlanmak için ışınlara uzun süreyle maruz kalmak yerine 15’er dakikalık zaman dilimlerinde güneşlenme, gölgede ya da şemsiye altında vakit geçirme, güneşin zararlı ışınlarının dik gelmediği saatleri tercih etme gibi kullara özen gösterilmelidir. Yüzme, çok sağlıklı bir egzersiz olsa da havanın çok sıcak olduğu saatlerde sakıncalı olacağından, sabah ya da akşamüzeri saatlerinde tercih edilmesi gerekir.



YAZIN KALP SAĞLIĞI İÇİN BU ÖNERİLERE KULAK VERİN!



1-Gün içinde özellikle öğle ve öğleden sonra saat 15.00’e kadar olan sürede açık havada bulunmamaya çalışın.



2-Sıcaktan korunmak ve sıvı kaybını azaltmak için pamuklu, açık renkli giysiler giyin, şapka ve gözlük kullanın.



3-Gününüzü açık havada geçirecekseniz mutlaka yeterli miktarda su içmeye dikkat edin.



4-Yorucu fizik aktivitelerden kaçının.



5-Aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda bulunmamaya, ani ısı geçişleri yapmamaya özen gösterin.”



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