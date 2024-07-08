Sağlıkta çığır açan gelişme! Yüze bakarak hastalık teşhisi mümkün

Araştırmacılar yüzün farklı bölgelerindeki sıcaklık değişimiyle hastalıklar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkaran yeni bir çalışma yürüttü.



Çalışmaya göre, yüzün çeşitli bölgelerindeki sıcaklık farklı kronik hastalıklarla bağlantılı.



Bilim insanları, yapay zeka destekli bir termal kamera kullanarak doktorların hastalıkları daha erken tespit edebileceğini öne sürdü.

KATILIMCILARIN TERMAL YAŞI BELİRLENDİ



Yaklaşık 2 bin 800 Çinli katılımcının yüzünün termal fotoğrafını çeken araştırmacılar bu görsellerde 54 nokta belirledi. Daha sonra bu termal verilerle eğitilen bir yapay zeka modeli, farklı bölgelerdeki sıcaklıklıklara bakarak katılımcıların "termal yaşını", yani sıcaklığa göre biyolojik yaşını tahmin etti.



Cell Metabolism isimli dergide yayınlanan çalışmada burun ve yanakların yaşlandıkça soğuduğu bulundu.



Sonuçlar ayrıca, diyabet ve karaciğer hastalığı gibi metabolik bozuklukların göz çevresinde sağlıklı bireylere kıyasla daha yüksek sıcaklıklara neden olduğunu gösterdi.

EGZERSİZ YAPMAK TERMAL YAŞI DÜŞÜRÜYOR



Bir sonraki adım olarak araştırmacılar, sağlıklı bir alışkanlığın bir kişinin termal saatini etkileyip etkilemediğini görmek için bir deney gerçekleştirdiler.



23 katılımcıya iki hafta boyunca günde en az 800 kez ip atlamalarını söylediler. Şaşırtıcı bir şekilde, katılımcılar bu kısa egzersiz alışkanlığı sayesinde termal yaşlarını beş yıl azalttılar.



Araştırma ekibi, termal yüz görüntülemenin uyku bozuklukları veya kalp sorunları gibi diğer hastalıkları teşhis edip edemeyeceğini araştırmayı planlıyor.



Yöntem henüz ilk aşamalarında fakat araştırmacılar erken teşhis yapabilecek bu uygulamanın bir gün hastanelerde kullanılacağını umuyor.