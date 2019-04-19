Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından "mükemmeliyet merkezleri" ile ilgili açıklama yaptı.



Sağlıkta yakalanan başarıyı bir üst noktaya taşıma yolunda önemli bir adım daha attıklarını ifade eden Koca, mükemmeliyet merkezleri kurulmasına yönelik genelgenin yayımladığını belirtti. Bakan Koca şöyle devam etti:



"Bu genelge ile ülkemizdeki sağlık tesisleri bünyesinde insan gücü kapasitesi, sağlık teknolojileri profili ve fiziki altyapısı uygun olan hizmet birimleri mükemmeliyet merkezi olarak tanımlanacaktır. Bakanlığımızın yayımladığı kalite standartlarını karşılayan hastaneler bir denetim sürecinden geçerek mükemmeliyet merkezi ismini kullanabilecektir. Bu merkezler, ileri uzmanlık ve yüksek teknoloji gerektiren hastalıklarda, vatandaşlarımızın teşhis ve tedavi noktasında en üst düzeyde sağlık hizmetine erişimini sağlayacaktır."



"DÜNYADAKİ EN GÜNCEL TEDAVİ SEÇENEKLERİNİN UYGULANABİLDİĞİ MERKEZLER OLACAK"



Yeni düzenlemeyle merkezlerin akreditasyon süreçlerinden geçeceğini ve hizmet kalitesi göstergelerinin düzenli olarak ölçülüp raporlanacağını aktaran Koca, "Mükemmeliyet merkezi, özel bir sağlık hizmet başlığında, örneğin kanser tedavisi, fizik tedavi, robotik cerrahi, beyin cerrahisi gibi bir alanda, hastanın tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, dünyadaki en güncel tedavi seçeneklerinin uygulanabildiği merkezler olacak. Belli sağlık hizmet başlıklarında en üst standartları sağlayabilen merkezler, mükemmeliyet merkezi olarak tescil edilecek ve bunlar aynı zamanda eğitim, AR-GE ve sağlık turizmi merkezleri olarak işlev görecek" bilgisini paylaştı.



Sağlık Bakanı Koca, mükemmeliyet merkezlerinin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.



''MÜKEMMELİYET MERKEZİ KOMİSYONU" KURULACAK



Sağlık Bakanı Koca imzasıyla yayımlanan genelgede, mükemmeliyet merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesinin Bakanlığın çalışmalarında öncelikli konulardan biri olarak benimsendiği belirtilerek bu kapsamda kamu, üniversite ve özel sağlık tesisleri içerisinde insan gücü kapasitesi, sağlık teknolojileri profili, fiziki altyapısı ve kalite kültürü uygun hizmet birimlerinin kurumsal olarak "mükemmeliyet merkezi" adıyla yapılandırılması ve bu merkezlerin ihtiyaç duyulan özellikli sağlık hizmetleri sunumu ile birlikte eğitim ve AR-GE alanında rol üstlenmelerinin hedeflendiğini aktarıldı.



Genelge kapsamında, Bakanlıkça belirlenen hizmetlerde mükemmeliyet merkezleri ile ilgili temel politika ve kararların belirlenmesi amacıyla "Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu" (MMK) kurulacak.



MMK, Sağlık Bakanının görevlendirdiği bir bakan yardımcısı başkanlığında, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü, Halk Sağlığı Genel Müdürü, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını temsilen bir genel müdür veya yetkilendireceği bir temsilcisi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını temsilen bir üye olmak üzere 7 üyeden oluşacak. Komisyonun sekretaryası TÜSKA tarafından yürütülecek.



Komisyon, mükemmeliyet merkezleri kurulması ve geliştirilmesi için temel politika ve stratejilerin belirlenmesi, TÜSKA'nın mükemmeliyet merkezi denetim raporuna ilişkin nihai kararın verilmesi ve Bakanlığa gönderilmesi ile mükemmeliyet merkezi ile ilgili tescil ve iptal iş ve işlemlerinde nihai kararların verilmesi gibi görevleri üstlenecek.



"MÜKEMMELİYET" VE BENZER İFADELERİ KULLANAN SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN 18 AY SÜRE



Mükemmeliyet merkezi kuracak sağlık kurum ve kuruluşları, yapısal yeterlilik, kanıta dayalı uygulamalar, tıbbi yetkinlik, hukuki altyapı ve bağlayıcılık, multidisipliner çalışma gibi temel özellikleri karşılayacak. Mükemmeliyet merkezlerinin planlamalarında tanı ve tedavisi ileri düzey uzmanlık, yetişmiş insan gücü, deneyim ve yüksek teknoloji gerektiren hizmetlere öncelik verilecek.



Genelgenin yayımladığı tarihten itibaren sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenmiş alanlar dışında mükemmeliyet merkezi veya benzer anlama gelen ifadeler kullanılamayacak. Bakanlıkça belirlenen alanlarda halen bu ifadeyi kullanan sağlık kuruluşları genelgenin yayımlanmasından itibaren 18 ay içerisinde bu genelge hükümlerine uygun olarak tescil işlemlerini tamamlamak zorunda olacak.



TESCİL SÜRECİ



Sağlık kuruluşları, genelge kapsamında, Bakanlıkça belirlenen hizmetler ile ilgili olarak mükemmeliyet merkezi olmak üzere doğrudan Bakanlığa başvuru yapacak. Başvurular, her yılın ocak ve temmuz aylarında alınacak.



Ön değerlendirmenin ardından uygun görülen başvurular, TÜSKA'ya gönderilecek. Ardından TÜSKA'nın mükemmeliyet merkezi denetim raporunun MMK'de ele alınması sonucunda uygun görülen sağlık kurum ve kuruluşu Bakanlık onayı ile tescil edilecek.