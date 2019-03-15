Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde 81 ilden gelen sağlık çalışanlarıyla Ankara'da bir araya geldi.



Meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Koca, "14 Mart'ı sadece bir gün bayram olarak kutlamak yerine, tüm sağlık çalışanlarımızı kucaklıyor ve bu haftayı 'Sağlık Haftası' olarak kutluyoruz." diye konuştu.

Bireysel performans ölçümü ve buna göre ek ödeme yapılması üzerinde yeniden çalıştıklarını söyleyen Koca, şöyle konuştu:



"Bunun uygulamaya konduğu dönemdeki gerekçeler değişmiştir, kuyrukların kaldırılması amacına çoktan ulaşılmıştır. Performansa göre ek ödeme amacından uzaklaşmış, kalite kriter olmaktan çıkarılmış ve başta doktorlar olmak üzere sağlık personeline dengeli ek ödeme modeline dönüşmüştür. Bu nedenle güncel hedeflere göre tekrar düzenlenecektir. Zor, nöbeti olan riskli alanları cazip hale getirecek düzenlemeler yapacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz."