Sağlıkta “robot doktor” uygulaması geliyor

Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, İstanbul Ekonomi Zirvesinde, “sağlıkta robot doktor uygulaması”nın detaylarını paylaştı.



Birinci, gelecek yıl küresel anlamda sağlıktaki taleplerin yüzde 20’sinin sadece yapay zeka araçlarıyla karşılanabileceğinin düşünüldüğünü kaydederek “Zannediyorum 2020’nin Haziran-Temmuz ayları gibi, artık herhangi bir doktora gitmeden önce sizi bir robot muayene edecek ve hangi hastalıklarınızın olduğunun ilk 5 tanısını koyacak, hangi branşa gitmeniz gerektiğine karar verecek" dedi.



Sağlık Bakanı Yardımcısı Birinci, "İnsanların yüzde 47’si web‘den ve mobilden doktor sorgusu yapıyor" hatırlatmasında da bulundu.



“Robot doktor” uygulamasının önce hangi hastanelerde devreye gireceği ve hangi hastalıkların tanısında kullanılacağı ise henüz net değil.



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