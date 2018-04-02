Sağlıkta "teşvik edici sevk sistemi" geliyor

İlk olarak Malatya, Bartın, Edirne ve İstanbul Silivri'de hayata geçirilecek Güçlendirilmiş Halk Sağlığı Merkezlerinden (HSM) hizmet uygulaması kapsamında, temel laboratuvar hizmetleri, röntgen ve ultrason çekilebilecek HSM'lerde check-up da yaptırılabilecek ve aile hekimlerinin yanı sıra emekli olmuş çocuk, kadın doğum, dahiliye ve cerrahi branşlardan hekimler de görev yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, sağlığın tedaviye erişim ve yüksek teknolojik ürünlerin kullanımının sağlanmasının yanı sıra hastalıklardan korunmaya yönelik uygulamaların hayata geçirilmesiyle mümkün olduğunu söyledi.



Sağlıkta Dönüşüm ile hayata geçirilen en önemli uygulamalardan birinin koruyucu uygulamalar olduğunu ifade eden Gümüş, bu kapsamda aile hekimlerinin görev alanlarının genişletildiğini aktardı. Gümüş, aile hekimliğiyle koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, kronik hastalıkların yönetilmesi ve hastanelerin yükünün azaltılmasının amaçlandığını anlatarak, obezite ve bağımlılıkla mücadele gibi alanlarda destek sağlanacağını dile getirdi.



Aile hekimliği uygulamasının 6 yıl önce başladığını anımsatan Gümüş, bu süreçte aile hekimi başına düşen nüfus 4 bin iken şimdi 3 bin 200 oldu. Bu sayı yıl sonunda 3 binin altına inecek" dedi.



Aile hekimliğinin hastaların hastaneye başvurmadan önce sağlık hizmetini alabileceği yer olduğuna işaret eden Gümüş, bu aşamadan sonra gereklilik halinde hastaneye başvurulacağını aktardı.



"TEŞVİK EDİCİ SEVK ZİNCİRİNE BAŞLANACAK"

nin sağlanmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Gümüş, şunları kaydetti:"Sevk zincirini çalıştırıyoruz. Aile hekimliğinde aslında hedefimiz, bunun sağlanabilmesidir. Vatandaşımızın öncelikle aile hekimine başvurması, çözüm olmaması halinde hastaneye sevk edilmesi önemli. Hayata geçirilecek çalışmayla, tedavide sevk zincirine gidilecek. Bu, aşamalı olarak hayata geçirilecek. Sayın Bakanımızın talimatıyla şu anda pilot uygulama 4 ilde gerçekleşecek. Bu iller, Bartın, Malatya, Edirne ve İstanbul'da muhtemelen Silivri ilçesi olacak. Buralarda, aile hekimlerini nüfus başına 2 bine getireceğiz.Buralarda 75 bin kişiye Güçlendirilmiş Halk Sağlığı Merkezleri oluşturacağız. Buralarda, aile hekimlerinin yanı sıra psikolog, fizyoterapist gibi sağlık personeli yer alacak. Ayrıca, artık buralarda röntgen çektirilebilecek, ultrason yapılabilecek, laboratuvar hizmetleri de verilebilecek. Vatandaşımızın, buraya geldiğinde genel sağlık değerlendirmesi yapılabilecek."Müsteşar Gümüş, hastaneye başvurmadan aile hekimine başvuran ve HSM'lerde yapılabilecek işlemlerini yaptıran vatandaşlara çeşitli kolaylıklar sağlanacağını belirterek, "İsteyen vatandaşlar bu şekilde davranırken isteyenler de şu an için doğrudan hastaneye başvurabilir. Ancak öncelikle aile hekimi ve HSM'den hizmet alan vatandaşların daha sonra hastaneye başvurmasını sağlayacak teşvik edici sevk sistemi uygulanacak. Hayata geçirilecek çalışmayla tedavide sevk zincirine gidilecek" diye konuştu.HSM'lerde check-up hizmetlerinin de başlatılacağı bilgisini veren Gümüş, "Vatandaşlarımızın buralara giderek belli testleri yaptırabilmesi sağlanacak. Amacımız, bu merkezlerde mahalle bazında aile hekimlerinin kendi nüfuslarına hizmet vermesini sağlayacağız. 2 bin kişiye bir aile hekiminin düşmesi sağlandığında da günlük yaklaşık 40 hastası olacak. Buradan alınan sonuçlara göre, Türkiye genelinde 75 bin kişiye bir HSM olacak şekilde bin HSM kurgulanacak" şeklinde konuştu.Söz konusu HSM'lerin saat 23.00'a kadar açık olacağını belirten Gümüş, vatandaşların ileri tedavi gerektirmeyen bir hastalıktan ötürü hastanelerde beklemek zorunda kalmayacağını söyledi.Müsteşar Gümüş, HSM'lerde uzman hekimlerin görev almasına yönelik çalışma yapıldığını dile getirerek, "Çocuk, kadın hastalıkları, dahiliye ve cerrahi branşlardan emekli uzman hekimlerin de buralarda çalışması mümkün olabilecek. HSM'lerde bu alanlardan bir uzmanın da olmasını istiyoruz" diye konuştu.Şu anda yaklaşık 15 bin emekli uzman hekim bulunduğunu aktaran Gümüş, bu hekimleri değerlendirmek istediklerini kaydetti. Bu uygulamanın, öncelikle pilot illerde geçerli olacağını anlatan Gümüş, daha sonra Türkiye genelinde gerçekleştirileceğini bildirdi.Gümüş tüm bunları içeren yeni uygulamanın taslak şeklinde hazır olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlarımız uygulama içeriğini taslak olarak hazırladı, ilgili Bakanlıklar üzerinde çalışıyor. Sayın Bakanımız, Bakanlar Kurulu'na sunacak" dedi.