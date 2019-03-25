Türk Dermatoloji Derneğince, halk sağlığını tehdit eden ve hekim olmayan kişiler tarafından yapılan cilt ve estetik uygulamalarına karşı "WhatsApp İhbar Hattı" kuruldu.



Dernek Başkanı Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, yaptığı açıklamada, "Bir ay içerisinde ihbar hattına şikayetler yağdı. Bunları değerlendiriyoruz. Her şikayeti dikkate alıyoruz. Sağlık açısından yapabileceklerimiz varsa da ilgili tıbbi kuruluşa yönlendirme konusunda yardımcı oluyoruz. Bu hat bize aynı zamanda durumun ne kadar vahim olduğunu gösterdi. Bir benin, doktor olmayan kişi tarafından asitle yakılması gibi bir tablo ile karşılaştık" dedi.



Lazer epilasyon yanıkları ilk sırada yer aldığını ifade eden Çalıkoğlu, “İlginç olan geçen dönemlerde görmediğimiz kadar lazer ile çok dövme silme işleminin doktor olmayan kişiler tarafından yapıldığını ne yazık ki gördük" diye konuştu.

