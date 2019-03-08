40 yaşindaki Emre Nuri Korkut, geçen yıl Bursa’da kekemelik ve konuşma bozuklukları merkezi açtı.



Hastalara Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, Pensilvanya Üniversitesi'nden de sertifika aldığını söyleyerek güven kazanmaya çalıştı.



Ancak merkeze giden hastalardan biri durumdan şüphelendi.



İhbar üzerine kliniğe baskın yapıldı. Emre Nuri Korkut gözaltına alındı.



Sahte profesörün lise mezunu olduğu belirlendi. Klinikte yapılan aramada sahte diplomalar ile profesörlük ve doçentlik unvan belgeleri bulundu.



Tutuklanan zanlı hakkında, "resmi belgede sahtecilik ve dolandırcılık" suçlarından dava açıldı.



Suçlamaları reddeden sanık, "Merkezde sağlık engeli olan veya hastalık nedeniyle kekeleyen birisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu durum profesör olmayı gerektirmemektedir" dedi.



Pişman olduğunu söyleyen Korkut, 33 müştekiden 2'siyle uzlaştığını, tahliye edilmesi halinde diğerlerinin de zararını karşılayacağını söyledi.



Savcı, sanık için 165 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.