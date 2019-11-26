Sahte sağlık raporu operasyonu: 28  gözaltı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de 'Engel-11' isimli operasyon düzenledi.



Operasyonda, sahte ve usulsüz olarak sağlık kurulu raporu alan ve bunların iş takibini yapan 28 kişi, gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nden operasyonla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Gözaltına alınan şahıslar hakkında 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık resmi belgede sahtecilik' suçundan yasal işlem başlatılmış olup soruşturma devam etmektedir. Yolsuzlukla ilgimiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.