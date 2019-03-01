Piyasada raflarda her bütçeye göre oldukça çeşitli salam ve sosis satılıyor. Peki normal bir vatandaş bu salam ve sosisleri satın alırken nelere dikkat etmeli? Bu ürünlerin kıyaslamasını yaparken hangi kriterleri baz almalı? Pahalı satılan sosis veya salam daha mı iyidir?



Hürriyet gazetesinden Sefer Levent’in haberine göre salam ve sosislerin ne kadar dana eti veya beyaz et içerdiğini tüketici olarak paketlerin üzerinde yazılanlardan anlamamız pek mümkün değil.



PAHALI OLAN KALİTELİ Mİ?



Kilosu 30 TL'den satılan bir salam ile 80 TL'den satılan bir salam arasındaki farkı anlayabilmek çok zor.



Haberde görüşlerine yer verilen bir sektör temsilcisi, tüketicilerin salam ve sosis alırken nelere dikkat etmesi gerektiği sorusuna, "Salam ve sosislerin üzerinde asgari besin değerleri yazar. Bu değerler o sosis ve salamın aynı zamanda kalitesini gösterir. Protein değeri etten gelir" cevabını verdiği belirtiliyor.



Bu ürünlerin soya ve süt proteini de içerdiği, o zaman paketin üzerindeki protein değerinin etten geldiğinin nasıl anlaşılacağı sorusuna ise, “Tüketici, kaliteli sosis veya salamı damak lezzeti ile ayırt edebilir" dedi.

Haberde yer verilen tablolarda farklı kilo fiyatlarına sahip ürünlerin içeriklerine ver veriliyor.