Baharın gelmesiyle birlikte saman nezlesiyle ilgili şikayetlerde de büyük artış yaşandığını belirten Avrasya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kanan Abbaslı, en sık görülen alerjik sağlık problemlerinin başında gelen saman nezlesinin, havada dolaşan alerjenlere karşı vücudun verdiği bir tepki olduğunu söyledi.



Genel olarak şikayetlerin burun bölgesinde yoğunlaştığını, boğaz, gözler ve sinüslerin de saman nezlesinden etkilendiğini aktaran Dr. Abbaslı, “Yaşam kalitesini hayli etkileyen saman nezlesi, burun içinde yer alan mukozanın alerjiye bağlı olarak iltihaplanmasıdır. Daha çok hapşırma, su gibi burun akıntısı, kaşıntısı ve geniz akıntısı şeklinde kendini gösterir” dedi ve saman nezlesi hakkında sık sorulan soruları şöyle yanıtladı:



SAMAN NEZLESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELER?



- Polenler.

- Sigara dumanı.

- Tozlar.

- Havyan tüyleri.

- Bazı ağaçlar.

- Küfler.

- Kuru ve rüzgarlı hava.

- Çeşitli akarlar.

- Hamam böcekleri,

- Bazı parfümler.



SAMAN NEZLESİ NELERE YOL AÇAR?



- Gözlerde sulanma.

- Gözlerde kızarıklık.

- Burun akıntısı.

- Burun tıkanıklığı.

- Sinüslerde görülen baskı ve bu baskının yüzde yarattığı ağrı.

- Koku ve tat alma duyusunda azalma.

- Boğazda kaşıntı.

- Gözaltlarında şişlik.

- Uyku düzeninin bozulması.

- Yorgunluk ve halsizlik.

- Dikkati toplamada zorlanma.

- Hırıltılı solunum.



SAMAN NEZLESİ GRİP İLE KARIŞTIRILABİLİR!



Saman nezlesinin bazı belirtileri gribe benzese de ikisi çok farklı sağlık sorunlarıdır. Öncelikle grip tamamen virüsün neden olduğu bir enfeksiyon çeşidi iken, saman nezlesi polen gibi hava kaynaklı etkenlerin yol açtığı bir alerjik durumdur. Saman nezlesinde burun akıntısı su gibi akışkan bir kıvamdayken, gribin neden olduğu burun akıntısı daha yoğun bir kıvamdadır.



SAMAN NEZLESİNDE KİMLER RİSK ALTINDA?



- Egzaması olanlar.

- Astımı olanlar.

- Ailesinde alerjisi ve astımı olan kişiler.

- Bebekken sigara dumanına maruz kalan kişiler.

- Ergenlik çağındaki erkekler.

- Çoğu zaman alerjen olduğu bir ortamda bulunan/çalışan kişiler.



SAMAN NEZLESİ İÇİN NASIL TANI KONUR?



Öncelikle hastada meydana gelen şikayetler değerlendirilir, bu şikayetlerin hangi dönemlerde ortaya çıktığı tespit edilir. Yapılan alerji testi sonucunda kişinin hangi maddelere alerjisi olduğu görülür. Eğer testlerde her şey negatif çıksa bile hastalardaki şikayetlere göre de bir teşhis konulabilir.



NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?



Eğer yukarıda belirtilen şikayetler şiddetli bir hal aldıysa, belli bir süre değil, tüm yıl devam ediyorsa mutlaka doktora gidilmelidir. Bunun yanı sıra doktorun verdiği alerji ilaçları etki etmiyor veya yan etkilere yol açıyorsa doktor kontrolünde olmak önemlidir.



SAMAN NEZLESİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Saman nezlesinden korunmanın en önemli adımı alerjiye neden olan faktörlerden uzaklaşmaktır. Uzaklaşmanın yetmediği durumlarda ise ilaç tedavisine başvurulur. Her hastada saman nezlesinin boyutu ve etkisi farklı olduğundan tercih edilen ilaçlar da farklılık gösterebilir. Genel olarak spreyler ve antihistaminik ilaçlar kullanılır. Çok ileri vakalarda ise kortizon iğneler tercih edilir.



Fotoğraflar: Avrasya Hastanesi.



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