Samoa Adası’nda kızamık salgını (Kızamık salgınında 68 kişi öldü)

Güney Pasifikteki Samoa Adası'ndaki kızamık salgını Amerikan Samoası'na da sıçradı.



ABD'ye bağlı özerk bölge olan adada yaşayan 9 kişide kızamık virüsüne rastlandı.



Yetkililer, okullarda eğitime ara verildiğini, açık alanlarda toplantıların yasaklandığını açıkladı.



Hastalardan beşinin virüsü "bağımsız Samoa"dan kaptıkları belirtiliyor.



Bu kişilerin Samoa Adası'ndaki kızamık aşılama kampanyalarında görev alan gönüllüler olduğu bildirildi.



Komşu Samoa hükümetinden yapılan açıklamada, salgının başlangıcından bu yana 4 bin 581 kızamık vakası tespit edildiği bildirildi.



EN BÜYÜK KIZAMIK SALGINI DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ‘NDE



Kızamıktan kaynaklanan ölümlerin ise 68'e ulaştığı ifade edildi.



Yetkililer, virüsü Yeni Zelanda'dan gelen bir turistin ülkeye taşıdığını tahmin ediyor.



Kızamık dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise dünyanın en büyük kızamık salgını ile mücadele ediyor.



Ülkede 11 ay içinde, 5 binden fazla kişi kızamık nedeniyle hayatını kaybetti. 250 bin kişi de, hastalıkla mücadele ediyor.



Madagaskarda da son bir yılda 240 bin kişide kızamık görüldü. Ölen bin kişinin neredeyse tamamını 14 yaş altı çocuklar oluşturuyor.



Dünya Sağlık Örgütü ise 2018'de dünya genelinde 9,7 milyon kızamık vakası görüldüğünü, 142 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Uzmanlar aşı reddi sebebiyle vakaların giderek arttığına dikkat çekiyor.



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