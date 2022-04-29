Samsun “zehirsiz kent” olma sözü verdi

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin, Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum Diyaloğu VI kapsamında desteklenen, Avrupa Pestisit Eylem Ağı ortaklığı ve Zehirsiz Sofralar Platformu işbirliğiyle yürüttüğü “Zehirsiz Kentlere Doğru” projesi kapsamında başlatılan “Zehirsiz Kentler için Harekete Geç” başlıklı imza kampanyası için Samsun Büyükşehir Belediyesi taahhüt belgesini imzaladı.



Taahhüt belgesini imzalayan ilk belediye olan Samsun Büyükşehir Belediyesi aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek üzere uygun politikaları ve önlemleri uygulamayı taahhüt etti:



1) Belediyenin kontrolü altındaki halka açık alanlarda herbisit (ot zehiri) kullanımının 2025 yılına kadar sonlandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması; diğer pestisitlerin ve biyosidal ürünlerin kullanımının ise 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltılması.



2) Belediyenin kontrolü altındaki halka açık alanlarda tüm pestisit ve biyosidal ürünlerin kullanımının 2040 yılına kadar tamamen sonlandırılması.



3) Pestisit ve biyosidal ürün yasağının, halka açık özel alanlara ve yaşam alanlarının yanındaki tarım alanlarında uygulanması için katılımcı stratejik eylem planlarının belirlenmesi ve ilgili tarafların bilgilendirilerek katılımcı olmalarına yönelik çağrı yapılması; bu konuda çalışma grubu oluşturulması.

VAKİT KAYBETMEDEN ZEHİRSİZ KENTLER



Zehirsiz Sofralar Platformu’nun sağlıklı bir gelecek için yürüttüğü çalışmalarının kamuoyunda ve karar vericilerde karşılık bulmasını olumlu karşıladıklarını söyleyen Platform Koordinatörü ve Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu, “Dünyada ve Türkiye’de zehirsiz kent olma yolunda önemli adımlar atılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi gibi, vektörle mücadele konusunda ekolojik ve doğa dostu alternatiflere yönelmeye başlayan belediyelerimizin ortaya koyduğu iyi örnekler, model uygulamalar sayesinde önümüzdeki yıllarda bu kararlılığı beyan eden belediyelerin artacağını ümit ediyoruz. Buğday Derneği olarak, bu yönde belediyelerimizi desteklemeye ve işbirliklerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

