Şanlıurfa'da sahte sağlık raporuyla dolandırıcılığa 11 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde sahte engelli raporu düzenleyerek devleti 480 bin lira zarara uğratan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında Şanlıurfa, Şırnak, Mardin ve Kilis'te bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda sahte engelli sağlık kurulu raporu düzenleyerek ÖTV indiriminden yararlanarak araç satın aldığı ve evde bakım ücreti yardımından faydalandığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bu arada, şüphelilerin sahte belgelerle kamuyu 480 bin lira zarara uğrattığı iddia edildi.

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