Depresyon, açık yaraların iyileştirilmesi, kas ve romatizmal sorunlar için vatandaşların doğal yöntem diye yoğun ilgi gösterdikleri 'sarı kantaron otu'na karşı uzmanlar uyarıda bulundu.



Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberinde görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada, "Bu bitkiyi suya atıp, kaynatıp, yüksek dozda içenler hayatlarını riske atıyor. Aktarlardan sarı kantaron diye aldığımız ürünlerin hiçbiri sarı kantaron çıkmadı. Sarı kantaron diye satılan ürünler, aynı familyadan ancak farklı bitkiler. Doktorların günlük önerdikleri doz, eczanelerde hap formunda satılan ürünlerdir ve 900 mg dan fazla tüketim ciddi sağlık sorunlarına neden olur” dedi.



"HEKİME DANIŞILMALI"



Sarı kantaron otunun kaynatılarak içilmemesi ve aktarlardan alınmaması gerektiğini söyleyen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu ise, “Sarı kantaron otu, yağ şeklinde lokal kullanımda güçlü bir anti-enflamatuar ve antiseptik etkiye sahip. Çeşitli hastalıklarda halk tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Gerçekten de sarı kantaronun hafif şiddetteki depresyonların tedavisinde antidepresanlara yakın bir etki gösterdiği bilinir. Antidepresan etkiyi sağlayan da sarı kantaronun serotonin düzeyini artırmasından kaynaklanır. Ama bu seratonin artışı, sarı kantaron içenlerde hipertansiyon ve ciddi pulmoner hipertansiyona yol açabiliyor. Pulmoner hipertansiyon, akciğer basınç yüksekliği olup, hayatı tehdit edici ağır bir hastalık. Fazla tüketilmesi karaciğerden ilaçların atılımında görevli mekanizmaları etkiler. Ülkemizde sarı kantaron çayları Sağlık Bakanlığı onaylı olarak bulunmuyor. Yan etkilerinin yüksekliği nedeniyle asla hekime danışmadan kullanılmamalı. Ürünler eczanelerden hap formatında doktor kontrolünde alınmalı. Sarı kantaronu çay şeklinde içip, tansiyon ve farklı rahatsızlıklar yaşayan çok sayıda hasta başvurusu aldık" dedi.



TANSİYONA DİKKAT



Haberde görüşlerine yer verilen bir başka isim İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya da uyarılarını şöyle sıraladı: "Sarı kantaron bilinçli kullanılmadığında çeşitli yan etkiler gösterir. En sık yan etkileri ağızda kuruluk, baş ağrısı, kabızlık, çarpıntı, terleme ve mide bulantısıdır. Serotonin arttırıcı etkisi hipertansiyon ve ciddi pulmoner hipertansiyona yol açabilir. Bu nedenle tansiyon hastalarının kullanması sakıncalıdır. Ayrıca sarı kantaron otu kullanımı esnasında parlak güneş ışığına uzun süre maruz kalmak deride kahverengi lekeler meydana getirebilir ve katarakt oluşumunu hızlandırabilir. Karaciğerden ilaçların atılımında görevli mekanizmaları etkileyebildiği gibi kullanılan ilaçların etkinliğini de azaltabilir. Özellikle doğum kontrol hapı ve tansiyon, antidepresan, astım, kanser ilaçları kullananlar, organ nakli yapılan hastalar ile siroz hastaları tarafından kullanılmamalı. Bu otun gebelikte kullanımı da güvenli değil."

