Seboreik Dermatit nedir, neden olur? (Seboreik Dermatit tedavisi nedir?)

SEBOREİK DERMATİT NEDİR?

Halk adıyla konak veya egzama olarak da bilinen Seboreik dermatit, oldukça sık görülen sebore yani yağlı cilt zemininde gelişen, kızarıklık ve pullanma ile seyreden kaşıntılı bir hastalıktır.

Cildin en üst tabakası kalınlaşır, deri kurur, pul pul olur ve dökülür.

Egazama çeşitlerinden biri olan seboreik dermatitin, toplumda görülme sıklığı yüzde 5 oranındadır.

Vücudun yağlı bölgelerinde görülen hastalık saçlı ve kıllı bölgelerde tutulum yapar ve yerleştiği bölgeye göre görüntüsü değişebilmektedir.

SEBOREİK DERMATİT NEDEN OLUR?



Seboreik dermatit genetiktir. Ailesel bir yatkınlık sonucunda ortaya çıkar. Stres, yorgunluk, uykusuzluk, yoğun çalışma temposu, seboreik dermatite neden olabilir. Bununla birlikte şarap ve bira gibi mayalı içecekler de seboreik dermatitin alevlenmesine yol açabilir.



SEBOREİK DERMATİT EN SIK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Seboreik dermatitin bebeklik ve erişkin olmak üzere 2 tipi bulunmaktadır. Bebeklik tipi seboreik egzema sıklıkla ilk üç ayda başlayıp bir yaş civarında gerilemektedir. Erişkinlerde ise genellikle ergenlikten sonraya ortaya çıkmaktadır. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık rastlanmaktadır. En sık yağlı cilt yapısı olanlarda görülmektedir.

SEBOREİK DERMATİT EN ÇOK HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLÜR?

Seboreik dermatit bebekler ve erişkinlerde farklı lokalizasyonlarda, farklı klinik tablolar sergiler.



Bebeklik tipi seboreik dermatitte saçlı deri tutulumu, gövde tutulumu görülür. Saçlı deride kalın, sarı ve yağlı kabuklanma şeklinde konak olarak da bilinen kepeklenmeler yapmaktadır. Vücutta ise kol, dirsek, diz ve boynun katlantı yerlerinde seboreik dermatit görülebilmektedir.



Erişkinlerde saçlı deri, yüz ve gövde tutulumu olmak üzere ayrılmaktadır. Seboreik dermatit daha çok saçlı ve kıllı deri bölgelerinde tutulum yapmaktadır. Yüzde; daha çok kaşlar, burun kenarları, yanaklar, kulak içleri ve kulak arkalarında görülmektedir. Kaşlar ve kirpiklerde kepeklenme yapabilir. Erkeklerde sakal bölgesinde kıl kökü iltihabı şeklinde görülebilmektedir. Vücutta ise göğüs altları ve ortası, göbek deliği, seyrek olarak da koltuk altı ve kasık bölgesinde ortaya çıkabilmektedir.

SEBOREİK DERMATİT NASIL BELİRTİ VERİR?

Seboreik dermatit, egzama çeşitlerinden biridir. Genetiktir. Saçlı derimizde, kaşlarda, burun kenarlarında, kulak içlerinde ve arkalarında, erkeklerde sakal bıyık varsa sakal içlerinde hatta göğüs ortasında, kimi zaman sırtta ortaya çıkabilir.

Kaşıntılı kızarıklık, kabuklanma, pullanma şeklinde görülür. Bazen tüm bu bölgeleri tutabilir bazen de tek bir bölgede; sadece burun kenarında, saçlı deride de görülebilir. Yaşam boyunca, aynı kişide farklı dönemlerde farklı bölgelerde de görülebilir.

SEBOREİK DERMATİT NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Seboreik dermatitin sadece atak dönemleri tedavi edilebilir. Tam bir tedavisi yoktur. Kişide seboreik dermatit tedavi edilse bile ilerleyen dönemlerde tekrarlaması görülebilir. Tedavide daha çok kortizonlu kremler kullanılır. Bunun yanı sıra bitkisel içerikli, ilaç içermeyen, idame tedavide kullanılan, tekrarlamayı engelleyen kremler vardır.

Denizde yaşayan bir mantarın vücuda bulaşarak üremesine bağlı olarak seboreik dermatit daha şiddetli görülebilir. Bu durumda mantar ilaçları ağızdan kısa süreli kullanılabileceği gibi bazen de mantar kremleri kullanılabilir.

Seboreik dermatit ilaçlarla geçtikten sonra atakların tekrar oluşmaması için hastaya daha uzun süreli bitkisel kremler önerilebilir.