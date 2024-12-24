Sedef hastalığının alevlenmesini önleyen 6 basit ipucu: Soğuk havalarda şiddeti artıyor

Sedef hastalığı, iltihaplanmaya neden olan otoimmün, kronik ve bulaşıcı olmayan bir hastalıktır.

Dünya çapında yaklaşık 125 milyon hasta sedef hastalığından etkilenmektedir. Kışın ve kuru havanın başlamasıyla birlikte, sedef hastalığı olan birçok kişi hastalık alevlenmeleri ve şiddetli semptomlar yaşar.

Sedef hastalığı, iltihaplanmaya neden olan otoimmün, kronik ve bulaşıcı olmayan bir hastalıktır. Sedef hastalığının bazı yaygın semptomları arasında cilt döküntüleri, belirli bölgelerdeki cildin renginin değişmesi, kaşıntı, kanayabilen çatlaklar vb. bulunur.



Genellikle diz, ayak, el, dirsek, tırnak ve ayak tırnaklarının cilt bölgeleri etkilenir. Dünya çapında yaklaşık 125 milyon hasta sedef hastalığından etkilenmektedir.



SEDEF HASTALIĞI VE KIŞ MEVSİMİ



Sedef hastalığı olan hastalar için kışlar sedef hastalığının yönetimi için en zor ve zahmetli dönemler olabilir. Birincil nedenlerden biri nem eksikliği ve güneş ışığına düşük maruziyetle kuru havadır. Kuru hava cildin nem içeriğini azaltabilir, cildin susuz kalmasına, cilt tahrişinin artmasına, kuruluğun artmasına ve pul pul dökülmesine yol açabilir.



Bu nedenle, tedavi edilmez ve ilgilenilmezse cilt rahatsızlıklarını kötüleştirir ve sedef hastalığı alevlenmelerini tetikler.



SEDEF HASTALIĞININ ŞİDDETLENMESİNİ ÖNLEMENİN 6 YOLU



1- İYİ BİR NEMLENDİRİCİ KULLANIN



Kış aylarında sedef hastalığının daha iyi yönetimi için dikkate alınması gereken önemli hususlardan biri cildinizi nemli tutmaktır. Cilt tahrişini önlemek için kalın ve kokusuz iyi nemlendiriciler düşünülebilir.

Cildinizi düzenli aralıklarla korumak ve nemlendirmek için kalın nemlendiriciler uygulayın. Her banyodan ve el yıkamadan sonra nemlendiriciler kullanın.

Sedef hastalığı olan kişiler için cilt tahrişini ve kuruluğunu önlemek için cilt nemini korumak zorunludur. Cilt nem seviyelerini korumak için evde bir nemlendirici kullanmayı düşünebilirsiniz.



2- PAMUKLU GİYSİLERİ TERCİH EDİN



Kış aylarında, kişi yünlüler giyme eğilimindedir. Önlemler açısından, kişi kışlık giysiler konusunda dikkatli olmalıdır çünkü yün genellikle sert bir dokuya sahiptir ve bu da kaşıntıya ve rahatsızlığa neden olabilir.

Ayrıca, kalın giysiler terlemeye neden olabilir ve bu da sedef hastalığını kötüleştirebilir. Cildinizle anında temas eden pamuklu giysiler veya cilt döküntülerini önlemek için yumuşak, sıcak giysiler düşünün. Yünlüler pamuklu giysilerin üzerine giyilebilir.



3- KENDİNİZİ NEMLİ TUTUN



Kış aylarında, kişi soğuk hava nedeniyle su alımını atlama eğilimindedir. Sedef hastalığını daha iyi yönetmek için vücudun ve cildin sağlıklı olması gerekir. Cildi nemli tutmak ve kuruluğu önlemek için bol su içilmelidir.



4- STRESTEN UZAK DURUN



Çalışmalar, stresin sedef hastalığı olan kişilerde cilt plaklanmasına neden olan başlıca tetikleyicilerden biri olduğunu kanıtlamıştır. Stres, sedef hastalığı semptomlarını kötüleştirebilir. Stresi uzak tutmak için rahatlatıcı egzersizler denenmelidir.



5- GÜNEŞ IŞINLARINDAN KORUNUN



Doğal güneş ışığına kısa ve düzenli maruz kalma da sedef hastalığı semptomlarını iyileştirmeye ve alevlenmeleri önlemeye yardımcı olabilir. Cilde zarar verebileceği ve sedef hastalığı alevlenmelerinin yaygın bir nedeni olan güneş yanığına neden olabileceği için uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçının.



6- SIK SIK EL YIKAMAKTAN KAÇININ



Sık sık el yıkamaktan kaçınılmalı ve yalnızca hafif bir el yıkama düşünülmelidir. Ayrıca, banyo 10 dakika veya daha azıyla sınırlandırılmalıdır. Duş için çok sıcak su kullanılması önerilmez.



Sağlıklı, dengeli bir diyet yapmak, yeterli uyku almak, orta düzeyde fiziksel aktivitede bulunmak ve tetikleyicilerden kaçınmak sedef hastalığının daha iyi yönetilmesine yardımcı olabilir.



Semptomlarda kötüleşme veya sedef hastalığı alevlenmeleri görülürse en yakın dermatoloğunuza veya cilt doktorunuza gitmeniz önerilir. Dermatoloğunuza hastalığınızın ciddiyetine göre uygun tedavi seçenekleri (kremler, merhemler veya hatta hedefli terapiler) önerilebilir. Zamanında müdahale iltihabı azaltmaya yardımcı olacak ve cilt rahatsızlığınızın kötüleşmesini kontrol altına alabilir.