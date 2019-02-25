"Şehir hastaneleri otel gibi, tedaviye uygun değil" (Doktorlar şikayetçi)

"Şehir hastanelerinde bölümler arasındaki mesafelerin uzaklığı sağlık hizmeti sunumunda önemli engeller çıkarıyor" açıklaması, Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'dan geldi.

Adıyaman'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderdiği; şehir hastanelerinde yaşanan sorunları anlatan mektubun içeriği, Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberinde yer aldı.

Yatak başına kapalı alanın çok olması nedeniyle, doktorların nöbetlerinde 20 bin adım atmak zorunda kaldıklarının belirtildiği mektupta özetle şu tespitler yer aldı:

- Birimler arasındaki mesafeler nedeniyle, acil müdahale edilmesi gereken vakalarda telafisi zor sonuçlar yaşanıyor.

- Şehir hastanelerinin tasarımı, yataklı tedavi hizmetleri sürecine uygun değil. Bu hastaneler tasarlanırken otelcilik hizmetlerinin ön planı çıkarıldığı, ancak acil, ameliyathane, yoğun bakımlar ve kliniklerde sağlık hizmeti sunulmasına ilişkin temel ilkelerin gözardı edildiği anlaşılıyor.

- Artan iş yükü nedeniyle günlük mesai sürelerini aşmak zorunda kalan meslektaşlarımıza hastanede yemek verilmemesi dikkat çekici.

- Hastanedeki aksaklıkları ve eksikleri yönetime yazılı olarak iletme mekanizmaları, Sayıştay raporlarında da söz edildiği gibi işletilemiyor...