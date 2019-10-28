"Selam ve Saygı Projesinden olumlu sonuçlar aldık" (Sağlıkta şiddet)

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "Selam ve Saygı Projesi" kapsamında, 5 ay önce, doktorlar ve hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına "etkili iletişim" eğitimi verildi. Hastanenin belirli noktalarında iletişimin önemini anlatan afişler asıldı. Personelin yakasına da "güler yüz" ifadelerini taşıyan rozet takıldı.



İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, kentin en büyük hastanesi olan SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulamaya başladıkları "Selam ve Saygı Projesi"nden olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi.



Projeyi diğer hastanelere de yaymak için çalışmalara başladıklarını belirten Öztop, şunları söyledi:



"Çalışmamızın başladığı günden itibaren günümüze kadar gözle görülür bir şekilde personelimiz ve hastalar arasında ilişkilerin düzelmeyi görmeye başladık. Hastalarımız, hayata geçen projeye ilişkin mutlu olduklarıyla ilgili bize dönüşler yapıyor. Uzun süreçte hasta hekim arasındaki beyaz kodların ve ilgili sıkıntıların, verisel düzeyde de azalacağını bekliyoruz. Projemizi pilot olarak uygulandığımız süreçte kentte bulunan diğer hastanelerde sağlık çalışanlarının hastaları tarafından şiddete uğraması bizi çok üzdü. İzmir halkının ne kadar güler yüzlü ve sevecen insanlar olduğunu biliyoruz. Münferit olan birkaç olayın ne halkımıza mal edilmesini ne de çalışanlarımızın bu olaya böyle bakmasını istiyoruz."



Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu da hasta ve sağlık çalışanları arasında iletişimin çok önemli olduğunu belirtti. Emiroğlu, tedavi olmak için gelen bir hastaya sağlık çalışanı tarafından söylenen "Hoş geldiniz", "Geçmiş olsun", "Size nasıl yardımcı olabilirim?" gibi sözlerin ve diyalogların iletişimin gelişmesine, tedavi sürecine olumlu yansıyacağını ifade etti.



“TEK AMAÇLARI, HASTALARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK”



SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Erdem Özer ise proje sayesinde hastalarla aralarındaki diyalogların geliştiğini aktardı.



Sağlık çalışanlarının tek amacının hastalarını tedavi edip yüzlerinin gülümsemesini sağlamak olduğunu dile getiren Özer, "Projenin hayata geçmesiyle hastalarımız daha memnun bir şekilde hastanemizden ayrılmaya başladı. Sağlıkta şiddetin önlenmesi için hastalarımızın bize, bizim de onlara bazı durumlar da anlayışlı olmamız gerekiyor. Hastalarımız bize geldiğinde onlarla konuşuyoruz. Daha sakin olmalarını, bizlerle iyi bir iletişim kurarlarsa tanı ve tedavilerinin daha iyi ilerleyeceğini uyumun daha iyi olacağını söyleyerek onları tedavi etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



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