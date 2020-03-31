Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı

İHA 31.03.2020 - 07:58 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 08:03
Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi...@biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla...#BirlikteBaşaracağız #MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/bGPHpxaIIX— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 30, 2020
Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solunum cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı.