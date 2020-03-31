Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İHA 31.03.2020 - 07:58 | Son Güncelleme : 31.03.2020 - 08:03

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Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solunum cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı.

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