Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı

Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solunum cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı.