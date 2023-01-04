Semizotu faydaları nelerdir? Semizotu nasıl tüketilir?

Semizotu, semizotugiller ailesinden otsu bir bitkidir. Gövdesi toprak üzerine yatık, yaprakları oval, pürüzsüz ve etlidir. Sapları sarı ve kırmızımsıdır. Genellikle sarı renkli çiçekleri olur. Yaz aylarında yetişen semizotunun yabanilerine tarla ve bahçelerde, dağda bayırda kolaylıkla rastlanabilir. Genellikle ekili alanların arasındaki ince ve çıplak alanlarda büyür.

Maksimum fayda yabani ve tazesinden sağlanır. Küçük yeşil yaprakları ve körpe sapları yenir. Çiğ olarak tüketmek besin değerinden daha fazla yararlanmamızı sağlar. Salatasından yemeğine kadar pek çok kullanım şekli vardır.



SEMİZOTUNUN CİLDE FAYDALARI

-Semizotunun içeriğindeki omega-3 sayesinde cilt daha canlı görünür.

-Kılcal damarlarla beslenen cilt için omega-3 çok önemlidir.

-Sinirleri rahatlatıcı etkisiyle yorgunluk ve stresin ciltte neden olduğu olumsuz etkilerin giderilmesinde destekleyici rol oynar.

-Cilt renginin dengeli olmasında etkilidir.

-Güçlü antioksidan etkisi sayesinde akne ve sivilce problemleri üzerinde koruyucu etkisi vardır.

-Uyku düzenini sağlamaya yardımcı olduğundan cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

-Cilt bakımı üzerinde oldukça etkili bir madde olan karatenoid açısından oldukça zengindir. Karatenoid, A vitaminin bitkisel kaynaklardan alınan bir formudur.

SEMİZOTU SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tam bir şifa deposu olan semizotu, faydasının yanı sıra eşsiz lezzetiyle de sofraların en sevilen yiyecekleri arasında yerini alır. Salata, meze, sebze yemeği ve daha farklı yerlerde kullanılan besin kaynağı, ağızda bıraktığı lezzetli tat ile vazgeçilmez besinlerden biridir. Semizotunu saksıdan ya da bahçeden toplamak isterseniz bıçakla ya da farklı kesici materyallerle değil, elle ayırarak toplamaya özen gösterebilirsiniz.

Açık yeşil renge sahip olan semizotu yerine koyu yeşil renkli olanları tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Bitkinin yaprakları büyümüşse, baş kısmında siyah tohumların yer almadığından emin olmanız gerekir. Şifa kaynağı olan bu bitkiyi dikkatli bir şekilde seçtikten sonra hemen tüketmek isterseniz, kök kısımlarını temizleyebilir ve bitkinin üzerinde kalan kalıntı ve çamurlardan yıkayarak arındırabilirsiniz.

Daha derin ve sağlıklı bir temizlik yapmak üzere sebzeyi belirli bir süre sirkeli suda bekletebilir, son bir kez daha durulayarak afiyetle tüketebilirsiniz. Eğer elinizde tek seferde kullanabileceğinizden daha fazla bir semizotu kalmışsa, temizlemiş olduğunuz semizotlarının kurumasını bekleyerek dışarıdan hava almayacak şekilde buzdolabı poşetine sarabilirsiniz. İhtiyaç duymanız halinde ise bitkiyi tekrar kullanmak üzere değerlendirebilirsiniz.

SEMİZOTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Semizotu kalp ve damar sağlığını korur

Semizotunun içeriğinde bolca bulunan omega-3 yağ asitleri vücuttaki kötü kolesterol miktarını azaltmaya yardımcı olur ve kalp krizi risklerini önleyebilir. İçeriğindeki potasyum ise kan basıncını, yani kan damarlarını rahatlatıp kalp korur.



Kan dolaşımını hızlandırır

Semizotunun içeriğindeki demir ve bakır mineralleri kırmızı kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur. Bu minerallerin her ikisi de vücudun önemli kısımlarına daha fazla oksijen vererek ve hücreler ile organların iyileşme hızını artırarak dolaşımın hızlandırılması için gereklidir. Ayrıca demir ve bakır saçların uzamasına yardımcı olur.

Bazı sindirim sistemini destekler

Sindirim sistemini rahatlatarak kabızlığı önleyebilir. Ülsere iyi geldiğinden mide rahatsızlığı olanlara özellikle tavsiye edilir. Basura karşı da faydalıdır. İçeriğindeki A vitamini sağlıklı mukoza zarlarını korumaya yardımcı olur. Özellikle Çin tıbbında birçok bağırsak sorununun tedavisinde kullanılır.

Kanseri önler

Semizotunun içeriğinde bulunan yüksek miktardaki A ve C vitaminleri antioksidan görevi görerek özellikle akciğer ve ağız kanserini önlemeye yardımcı olur. Ayrıca sebzeye kendine özgü rengini veren betalin pigment grubu, serbest radikallerin sağlıklı hücrelerde mutasyonlara neden olmasını ve böylece kanserin gelişmesini engeller.

Kemikleri güçlendirir

Kemik kaybını önlemek isteyenler için sağlıklı bir seçenektir. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum, demir ve manganez, kemik dokusunu geliştirmek ve vücudumuzdaki kemiklerin iyileşme sürecini hızlandırmak için gerekli olan minerallerin tümüdür. Bu mineraller kemikleri osteoporoza karşı korur.

Görme gücünü artırır

Semizotu göz sağlığını koruyan önemli bir A vitamini deposudur. Ayrıca göz hücrelerine saldıran ve yaşla ilişkili hastalıklara neden olan serbest radikalleri ortadan kaldırarak sarı nokta hastalığını (makula dejenerasyonu) ve katarakt oluşumunu önleyebilir.

Çocuk gelişimini destekler

Çocukların beyin gelişimine yardımcı olur. Yapılan bazı araştırmalar, bu yeşil yapraklı sebzenin içeriğindeki omega-3 yağ asitlerinin otizim, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi bazı gelişimsel bozuklukları azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

Kilo vermeye yardımcı olur

Semizotu kalori oranı oldukça düşük ancak lif bakımından oldukça yüksek bir sebze olduğundan kilo vermek isteyenler için önemli bir gıdadır. Yağ yakmaya yardımcı olabilecek birçok semizotu kürü vardır. Bunlardan biri de yoğurtlu semizotu kürüdür. Ayrıca:



-Kan şekerini dengeler

-İçerdiği vitaminler sayesinde yorgunluk ve halsizliğe iyi gelerek enerji verir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Semizotundan yapılan lapa haricen sürülerek arı ve yılan sokmalarından kaynaklanan enfeksiyonu azaltır. Yanık ve apselere iyi gelir. Siğilleri döker. Kaynatılmış suyu çıbanlarda faydalı olur.

-Havanda dövülüp kaynamış su ya da sütle karıştırılarak içilen tohumları bağırsak kurtlarını dökmeye yardımcı olur.

-Cilt güzelliği ve sağlığına iyi gelir. Kırışıkları azaltır, yara izlerini ve lekeleri çıkartır. Egzamaya da iyi gelir.

-İyi bir idrar söktürücüdür.

-Kansızlığı önlemeye yardımcı olur.