Senkop nedir? Senkop neden olur, tedavisi nasıl yapılır?

SENKOP (BAYILMA) NEDİR?



Senkop (bayılma) beyin kan akımının geçici olarak azalması sonucu gelişen, birkaç dakika süren, geçici şuur ve duruş (postür) kaybı olarak tanımlanır. Yani hasta bayılma sırasında şuuru kaybolduğundan olup biteni hatırlayamaz ve postür kaybı nedeni ile düşer. Her 4 kişiden biri hayatı boyunca en az 1 kez senkop yaşamaktadır.

SENKOP BELİRTİLERİ NELERDİR?



Senkop öncesinde (presenkop dönem) hastalarda genellikle çarpıntı, bulantı, kusma, baş dönmesi, soğukluk-solukluk, terleme, şaşkınlık yakınması vardır. Kişi eğer bu belirtileri tanıyor ise hissettiği sırada oturabilir ya da ayaklarını yukarı kaldırıp uzanabilirse presenkop bulguları gerileyip senkop ortaya çıkmayabilir. Eğer kişi bayılırsa şuur ve postür kaybıyla meydana gelen senkop sonucu kişide düşüş yaşanmaktadır.

SENKOP NEDENLERİ NELERDİR?

Senkop; kardiyovasküler, nörolojik, mental pek çok duruma bağlı olarak gelişebilir.

Senkopun hangi sebeple olduğunu anlamak için hastanın bayılmaya ek olarak başka hangi şikayetlerinin olduğu sorgulanır, hasta ayrıntılı şekilde muayene edilir.

BAYILMA İÇİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?



Bayılmanın tedavisi, senkopa zemin hazırlayan rahatsızlığa yönelik yapılır.

Bayılma tedavisinde kullanılan yöntemlerden bazıları şu şekildedir:



-Kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olacak giysilerin çorapların giyilmesi

-Halihazırda kullanılmakta olan ilaçların değiştirilmesi



-Ayağa kalkarken dikkatli olunması

-Sık ve küçük porsiyonlar tüketilmesi, yenilen tuz miktarının artırılması, bol sıvı tüketilmesi ve kafein içeren içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması

-Bayılmayı tetikleyen durumlardan kaçınılması

-Kalbe ritim düzenleyici pil takılması

-Yapısal kalp hastalıklarının cerrahi veya diğer yöntemlerle tedavi edilmesi.

Bayılma tedavisinin hastanın sahip olduğu hastalıklara, yaşına, cinsiyetine göre özel düzenlenmesi gerekir. Senkop aynı sebeple olsa bile bir hastaya yarar sağlayan tedavi diğer hasta için uygun olmayabilir.

Bayılmanın, hayati tehdit oluşturabilecek ölçüde ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabileceği unutulmamalı ve bu nedenle senkop sorunu yaşayan kişilerin doktora başvurmayı aksatmaması gerekir.