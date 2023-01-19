Sessiz kalp krizi nedir, nasıl olur? Sessiz kalp krizi belirtileri nelerdir?

SESSİZ KALP KRİZİ NEDİR?



Kalp krizi geçirenlerin büyük çoğunluğu göğüs rahatsızlığı veya ağrı, soğuk terleme ve aşırı halsizlik gibi geleneksel semptomlar yaşar.



Fakat bir grup insan atipik semptomlar yaşar veya hiç semptom göstermez. Atipik kalp krizi belirtileri; yaşlılar, kadınlar ve diyabet hastaları arasında daha çok görülür.

Klasik olmayan kalp krizi belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

-Nefes darlığı

-Boğaz, boyun, çene veya tek bir ekstremitede rahatsızlık hissi

-Açıklanamayan yorgunluk.



Bazı hastalar mide ekşimesi olduğuna inanırlar ve ağrının kalp ile ilgili olabileceğini kabul etmek yerine, rahatlatmak için mide ilacı alabilirler.

Sessiz kalp krizi kendini bazı belirtilerle gösterebilir. Fakat genellikle birçok kişi bu belirtileri fark etmeden yaşamına devam eder. Bu duruma alınabilecek bazı önlemler bulunur.

Özellikle şeker hastaları, fazla sigara kullanımı ve tansiyon hastaları gösterdiği belirtiler nedeniyle hastaneye gidebilir. Yapılan kontrollerde sessiz kalp krizi tespiti yapılabilir.

SESSİZ KALP KRİZİ NASIL ANLAŞILIR?



Kalp krizi belirtileri arasında mide bulantısı ve kusma, ani soğuk ter basması, baş dönmesi, sıkıntılı genel durum, çabuk yorulma, nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu da yer almaktadır.



Kalp krizi belirtisi yaygın bilinenin aksine her zaman şiddetli ve ani göğüs ağrısı şeklinde meydana gelmeyebilir.

Bazı insanlar, belirgin şikayetler oluşmadan sessiz ve gizli kalp krizi geçirebilir (özellikle şeker hastalığına sahip olanlar).

Erkeklerde kalp krizi belirtileri, kadınlara göre farklı olabilir.