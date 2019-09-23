Gebelikte kanamanın ciddi sağlık sorunu olduğuna dikkati çeken ve anne adaylarının gebeyken yaşadığı kanamaların başlıca sebebinin plasentanın önde yerleşmesi ya da rahime yapışık halde bulunması olduğunu aktaran TJOD Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, özellikle plasentanın ayrılmayacak şekilde rahme yapışık olmasının ciddi ölümlere sebep olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:



"Bunun nedenlerine baktığımız zaman ülkemizde sezaryen doğumlarda özellikle son 15 yılda gittikçe artan bir oran var. Tüm Türkiye'de bu oran yüzde 53-54'lere varıyor. Sezaryen ile yapılan doğum bir sonraki gebelikleri riske atmaktadır. Ülkemizde çok fazla gebeliği sezaryen ile sonlandırdığınız zaman ikinci ve üçüncü doğumlarda plasenta rahme yapışık olmakta. Türkiye ve dünya geneline baktığımız zaman doğum sonrası ya da gebelik esnasında kanamadan ölümlerin önemli sebeplerinden biri, yapışık plasenta olarak karşımıza çıkmaktadır."



Yapışık plasentaya zamanında müdahale ederek risk oluşturmadan düzgün şekilde ortadan kaldırılmasının birçok ilde başarılı şekilde yapıldığını kaydeden Doktor Ateş Karateke, "Bu noktada birçok illimizdeki kadınlar oldukça şanslı. Yapışık plasentanın altından kalkacak hekim grubu, buna müdahale edecek ilaç altyapısı ve kan depoları var." dedi.



“ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEME AÇISINDAN İYİ BİR NOKTAYA GELİNDİ”



Prof. Dr. Ateş Karateke, Türkiye'de son yıllara bakıldığı zaman anne ölümleri açısından oldukça iyi noktaya gelindiğine işaret ederek, şunları söyledi:



"Türkiye'de anne ölümleri azalıyorsa buna katkı veren kadın doğum uzmanlarıdır. Bunun yanı sıra hastanelerimizin tüm ülkede yaygın olması ve bu hastanelere hekimlerin ulaştırılması, kan ulaştırılması veya hasta nakillerinin kolaylaşması. Devletimiz artık helikopter ve uçaklarıyla hasta nakil edebiliyor. Tüm bunlar anne ölümlerinin azaltılmasında bir parametredir."



Bu noktada hizmeti veren hekimlerin aldığı eğitimlerin çok önemli olduğunu belirten TJOD Başkanı, bunun yanında ebe ve diğer sağlık personelinin eğitimlerinin iyi olmasının da anne ölümlerinin azalmasında önemli rol oynadığını aktardı.



Karateke, hekim ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini en iyi noktaya getirmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.



Prematüre doğumların birçok sebebi bulunduğunu da kaydeden Karateke, prematüre bebekleri sağlıklı doğurtmanın ve bunların yenidoğan bakım ünitelerinde destek tedavisiyle problemsiz yaşamalarını sağlamanın tek amaçları olduğunu belirtti, Türkiye'nin her noktasında yenidoğan bakım ünitelerinin hem sayısının hem de kalitesinin arttığını söyledi.



VİDEO: SEZARYEN İLE DOĞANLARDA GIDA ALERJİSİ RİSKİ DAHA YÜKSEK 21.11.2018