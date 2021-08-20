SGK'lılara tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel hastanelerde ücretsiz tedavi

Tamamlayıcı sağlık sigortasına olan ilgi günden güne artmaya başladı. Özellikle COVID-19 salgını ve Mart ayından sonra sigortaların koronavirüs tedavi giderlerini sağlık sigortasına dahil etmelerinin ardından sisteme ilgi bir yıl içinde yüzde 50 artış gösterdi.

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HER TÜRLÜ FARK ÜCRETİNİ TAMAMLIYOR



Tamamlayıcı sağlık sigortası, işçi, memur, esnaf gibi SGK tarafından kapsam altındaki çalışanları kapsayan avantajlı bir özel sağlık sigortası türü. Bu sigortayı yaptıranlar SGK ile anlaşmalı tüm hastaneleri kullanma hakkına sahip oluyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK anlaşmalı özel hastanelerde SGK’nın karşılamadığı veya ücret limitlerini aşan tedavi giderlerinin hepsini karşılıyor. Bir başka ifade ile sigorta, kişinin tedavisini yaptırdığı özel hastaneye SGK'nın ödediğinin üzerindeki her türlü fark ücretini tamamlıyor. Böylece sigortalı cebinden hiç para harcamadan tüm tedavisini yaptırabiliyor ve sağlık sorunları masraf kalemi olmaktan çıkıyor.



Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmenin ön koşulu, kişinin SGK'lı olması. SGK'lı çalışanlar arzu ettikleri bir sigorta şirketine giderek tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabiliyor. Sigortayı yaptırabilmek için yaş sınırı şirketten şirkete göre değişmekle birlikte 65 yaşa kadar çıkabiliyor.



HEM AYAKTA HEM YATARAK



Tamamlayıcı sağlık sigortası hem ayakta hem de yatarak tedaviler için geçerli. Sigortalı kişiler özel hastanelerdeki tedavileri karşılığında herhangi bir ücret ödemiyor ancak ayakta tedavilerde genelde belirli bir muayene sayısı limiti koyuluyor. Bu limit şirketten şirkete göre farklılık gösteriyor. Yatarak tedavilerde ise herhangi bir üst limit söz konusu değil.

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ÇALIŞANLAR AİLELERİ İÇİN DE YAPTIRABİLİYOR



18 yaş altı çocuklar da Genel Sağlık Sigortası (GSS) devlet tarafından ödendiği için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırılabiliyor. Yeni doğan bebeklere ise doğumdan 15 gün sonra tek başına sigorta poliçesi düzenlenebiliyor.



Tamamlayıcı sağlık sigortası anne veya babası SGK'lı olan öğrenciler tarafından da yaptırılabiliyor. 24 yaşına kadar olan bu kişilerin öğrenci olduklarını öğrenci işlerinden alacakları bir yazı ile SGK’ya bildirmeleri gerekiyor, daha sonra da istedikleri plan ve hastane ağına göre seçim yaparak sigortaya sahip olabiliyorlar.



Öte yandan çalışanlar aileleri için de tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabiliyor. Eğer ailede tek bir çalışan varsa, bu kişi hem eşi hem de çocukları için sigorta yaptırma hakkına sahip oluyor. Bu durumda sigorta yaptırılan her bir birey için ayrı bir tamamlayıcı sağlık sigortası primi ödemesi yapmak gerekiyor.

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