Sıcak hava dalgasında görünmeyen tehlike: Günde ne kadar sıvı almalı?

Ekstrem sıcak hava dalgası Avrupa ve Türkiye’yi etkisi altına alırken, uzmanlar olası sağlık risklerine karşı uyarıyor.



Geçen hafta Avrupa’yı kasıp kavuran sıcaklık dalgasında 12 kentte yaklaşık 2 bin 300 kişinin sıcaklıkla ilişkili nedenlerden öldüğü ortaya çıktı.



Uzmanlara göre sıcak havalarda alınacak sağlık önlemlerinin başında sıvı tüketimi geliyor. Zira sıcaklıkların artmasıyla birlikte susuzluk ve baş dönmesi ortaya çıkabiliyor.

ERKEK VE KADINLARDA DEĞİŞEBİLİR

Londra Genel Uygulama Merkezi'nden Dr. Angela Rai, "Çoğu insanın yeterli su tüketmediği biliniyor. Günde yaklaşık sekiz bardak, yani 1,5-2 litre civarında su içilmesi öneriliyor” dedi ve ekledi:



"İdeal su tüketimi yaş, altta yatan sağlık sorunları, düzenli kullanılan ilaçlar ve aktivite gibi faktörlere bağlı olarak değişir, ancak genel olarak erkeklerin günde 3,7 litreye, kadınların ise günde 2,7 litreye kadar suya ihtiyacı olabilir."



Ancak sıcak havalarda, özellikle sıcak hava dalgaları sırasında su ihtiyacı da artabilir. Dr. Rai, Birmingham Mail’e yaptığı açıklamada, "Terleme yoluyla kaybettiğimiz sıvıları geri kazanmak için günde yaklaşık üç litreye kadar su içmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Bunu gün içine yaymak ve bir kerede aşırı miktarda su içmemek önemli.”

GÜNE SUYLA BAŞLAMAK

Uzman ayrıca, "Uyku sonrası vücudunuzun su ihtiyacını gidermeye yardımcı olmak için sabahın erken saatlerinde bir bardak su içerek güne başlayın. Sıcakta çalışıyorsanız, her 20 dakikada bir yaklaşık bir bardak su içmeye çalışın” diye ekledi.



“Bebekler, yeni yürümeye başlayan çocuklar, yaşlılar ve kronik sağlık sorunları olan kişiler dehidratasyona ve sıcak çarpmasına daha yatkındır. Susuz kalma riski daha fazla olanlar arasında diyabet hastaları, alkol tüketenler ve/veya uzun süre güneşte kalanlar da yer alıyor."

DEHİDRASYON BELİRTİLERİ

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne göre yetişkinlerde ve çocuklarda dehidratasyon belirtileri arasında susama hissi, koyu sarı renkte ve güçlü kokulu idrar, normalden daha az sıklıkta idrara çıkma ve baş dönmesi veya sersemlik hissi yer alıyor.



Yorgunluk hissi, ağız, dudak ve dil kuruluğu, gözlerde çöküklük de belirtiler arasında.



Dr. Rai, "Susuz kalmak kan hacmini azaltarak kalbin kaslara ve organlara oksijen ve besin pompalamasını zorlaştırır ve yorgunluk hissine yol açar. Su aynı zamanda hücresel fonksiyonlar ve beyin fonksiyonları için de gereklidir” diye belirtti.

