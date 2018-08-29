Tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında karşılanabilmesi için anne ve baba adaylarına sigara kullanmama zorunluluğu getiriliyor.

Hükümet tarafından geçtiğimiz Haziran ayında açıklanan Tütün Kontrollü Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak isteyenlere sigarayı bırakma zorunluluğu ele alındı.

Tütün kullanımını engellemek ve hızla düşen gebelik oranlarını artırmaya yönelik, evlenen çiftlerin sigarayı bırakması halinde, devlet tarafından geri ödemesi yapılan tüp bebek tedavisinde sigara kullanımının daha düşük seviyelere indirilmesi planlanıyor.



"SİGARA KULLANIMI GEBELİK ORANLARINI DÜŞÜRÜYOR"



Tüp bebek tedavisi olmak isteyen çiftlerin ekonomik nedenlerden dolayı bebek sahibi olamadığını belirten Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Tavmergen, "Tütün ürünlerinin kısıtlanması yönünde son haftalarda herkesin dikkatini çeken bir konu var. Bu konu içerisinde devlet sürekli düzenleme peşinde ve bu kapsamda tütün kullanmayan insanların tüp bebek tedavisinde geri ödeme kapsamından çıkarılmasına dair bir görüş var. Esasında bunun altına baktığımız zaman olayın ne kadar önemli bir konu olduğunu anlayabiliriz. Çünkü tütün tüketiminin gebelik oranlarını düşürdüğünü ve hatta yarı yarıya düşürebildiğini yapılan çalışmalar bizlere göstermiştir. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın işe el atmasıyla çiftler kolay yoldan çocuk sahibi olabilecek” dedi.

"KADINLARDA DNA KIRILMASINA NEDEN OLUYOR"

Sigara kullanımının ülkede hızla artması ve bu artışın kadınlarda gebe kalma oranını düşürdüğünün altını çizen Prof. Dr. Tavmergen, “Kadın bireylerin tütün ve sigara kullanması dahilinde de yumurtalık dolaşımında bozulmalar gözlemlenmiş, hatta günde 10-15 sigara tükettiği halde yaklaşık iki üç yıl önceden menopoza girdiği ortaya koyulmuştur. Bunun yanı sıra tütün ürünlerinin nikotin bazı verildiğinde kadının yumurtalık hücresinde DNA kırılmalarına sebep olduğu, bunun da bir embriyo meydana gelse bile iç tabakalarda azalmaya neden olduğunu çalışmalarımız bizlere göstermiştir” ifadelerini kullandı.



GEBE KALMA ORANI YÜZDE 50 DÜŞÜYOR



Gebe olamama durumundan kadınlar kadar erkeklerin de sorumlu olduğunu vurgulayan Tavmergen, “Erkeğin sigara içmesi, tütün ürünlerini kullanması yine erkeğin sperm hücrelerinde gerek hareketlilik gerek azalma konusunda düşmelere sebep olmaktadır. Ama bunun yanında spermle yumurtalıklarda bozulmaya ve bunların döllenmesini ve oluşacak embriyonun iyice yerleşmesini büyümesini engellemektedir. Çiftlerin sigara içmesi durumunda yüzde 50’lere varan gebelik sıkıntısı ortaya çıkabilir” diye konuştu.



ÇİFTLERİN ÇABASINA BAĞLI



Tüp bebek tedavisinden sonuç almak için eşlerin yapması gerekenlere de değinen Tavmergen, şunları söyledi:



"Bir çiftin tüp bebek tedavisindeki en önemli faktörü kadının yaşıdır. Biz tabii ki de kadınların yaşlarını büyültüp küçültemiyoruz. Bizim yapacağımız tek şey kadının rahminde gebeliği engelleyen olayları çözümlemektir. Bunların yanı sıra kişilerin aşırı kahve tüketimi, aşırı kilolu olmak ya da aşırı zayıf olmak gibi sebepler var ama bunlar düzeltilebilir faktörlerdir. Bunlar düzeltildiği sırada kişi düzgün bir şekilde hamile kalabilir. Bunların yanı sıra tiroit kanseri gibi şeker metabolizması gibi problemler de düzeltilmelidir. Böylelikle gebe kalma potansiyeli artmaktadır.”



"KADINLAR VERİMLİ OLDUKLARI YAŞTA HAMİLE KALMALIDIR”



Kadınların iş hayatına başlamasıyla gebe kalma yaşlarını ertelendiğini beliren Prof. Dr. Tavmergen sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkemizde de dünya ülkelerine paralel olarak iş hayatının, kariyer olaylarının en üst kısmında yer alması çocuk doğurma yaşında ötelemelere sebep oluyor. Halbuki unutulmamalıdır ki bir kadının en kıymetli doğurganlık yaşı 22 ile 32 yaşları arasındadır. Bilhassa 32 ve 35 yaşlarını geçtikten sonra gebe kalma potansiyeli giderek azalmaya başlamaktadır. Bu yüzden yeni evlenen genç çiftlerin, doğum için en yakın hastanelere müracaat etmeleri gerekmektedir.”



EVLİ OLMAYANLARA YUMURTA DONDURMA İMKANI



Sigaranın kişilerde yumurtalık ve sperm bozukluklarına yol açtığını vurgulayan Prof. Dr. Tavmergen, “Bunun dışında evli olmayan bayanlar için yumurtalık rezervlerinin azalması tespit edilebiliyor ise veyahut annesinde, teyzesinde erken menopoz riski var ise bu kişilerin daha dikkatli olması ve yumurtalık rezervlerinin düzenli kontrol edilmesi uygun olur. Böyle bir durum saptandığında yumurta dondurma operasyonu ile düzeltilebilir” dedi.



YILDA 200 BİN BAŞVURU



Tüp bebek tedavisine başvuruların arttığını ifade eden Prof. Dr. Erol Tavmergen, Türkiye’de yılda 200 bin kişinin tüp bebek uygulaması için hastanelere başvurduğunu ancak ekonomik ve sosyal koşullar nedeniyle yıllık yaklaşık 80 bin uygulama yapıldığını da sözlerine ekledi.

