Yumurtalık rezervinin azalmasında rol oynayan etkenlerin başında kadının yaşı geliyor. Yaşın ilerlemesi ile özellikle 35 yaşından sonra yumurtalık rezervinde azalma görülmeye başlıyor. 40 yaşından sonra bu durum daha da hızlanıyor. Yaş arttıkça kadının yumurta sayısı ve yumurta kalitesi de azalıyor. 30 yaşın altında gebelik oranları yüzde 50-60 civarındayken, 40 yaşından sonra yüzde 10-15'lere düşüyor. 45 yaşından sonra pratik olarak gebelik şansı çok azalıyor.



Acıbadem Fulya Tüp Bebek ve Endometriozis Merkezi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç.Dr. Ercan Baştu, yumurtalık rezervini yaş dışında pek çok faktörün de etkilediğini belirterek, “Yumurtalığın tamamen alınması veya içinden kist çıkarılması yumurta sayısını azaltacağından yumurtalık rezervi düşecektir. Özelikle halk arasında çikolata kisti diye bilinen endometriozis kistlerinin alınması o taraftaki yumurtalık rezervini azaltabilir. Ek olarak gençlik çağı kanserlerinin tedavisinde uygulanan radyoterapi ve kemoterapiler de yumurtalık rezervini olumsuz etkiliyor” diyor.



SİGARA İÇEN KADINLARDA YUMURTALIK REZERVİ AZALIYOR



Doktor Ercan Baştu, sigara içen kadınların, yumurtalık rezervi açısından da risk altında olduklarını vurgulayarak, bu nedenle sigara kullanan kadınların yumurtalık rezervlerini kontrol ettirmeleri gerektiğini, yapılacak ultrasonun ve kanda bakılan AMH testinin rezerv hakkında yol gösterici olduğunu kaydediyor.



“İleri yaşlarda sigara içenlerde, çikolata kisti hastalığı olanlarda, kist ve çikolata kisti ameliyatları olanlarda, kemoterapi ve radyoterapi görenlerde, ailede erken dönemde menopoz öyküsü olan kadınlarda yumurtalık rezervi kontrol edilmeli” diyen Dr. Baştu, yumurtalık rezervi azalan kadında, kendiliğinden veya tedavi yardımıyla hamilelik elde edebilme şansının da azalabileceğini vurguluyor.

Doç.Dr. Ercan Baştu

YUMURTA REZERVİNDE AZALMA OLANLAR NE YAPMALI?



Yumurta rezervinin azalmasını herhangi bir ilaçla ya da başka tıbbi tedavilerle önlemenin mümkün olmadığını ifade eden Baştu, bebek sahibi olmak isteyen kadınlara sigara içmemelerini, yumurta rezervinde azalma olanların tüp bebek tedavisini gündemlerine almalarını önerdi. Bekar olanlarda ise yumurta dondurma seçeneğinin uygun olduğunu sözlerine ekledi.



VİDEO: SANAL HAMİLELİK UYGULAMASI BAŞLADI