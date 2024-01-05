Sigara içilen evlerdeki evcil hayvanların kansere yakalanma ihtimali 6 kat daha yüksek

ABD'deki Purdue Üniversitesi'nden araştırmacılar, sigara içilen evlerde yaşayan köpeklerin kansere yakalanma olasılığının altı kat daha fazla olduğu konusunda uyardı.
Araştırma sorumlusu Profesör Deborah Knapp, "Eğer sigara içen evcil hayvan sahipleri bu alışkanlıklarını azaltırsa özellikle köpeklerinin sağlıkları için çok iyi bir gelişme olabilir." dedi.
Hayvanlarda pasif içiciliğin etkileri bu zamana kadar yeterince araştırılmamıştı. Yeni araştırma ile sigara dumanının köpeklerde kanser riskini de artırıp artırmadığı sorusuna cevap arandı.
Araştırmacılar, diğer cinslere göre 20 kat daha yüksek oranda mesane kanserine yakalandığı bilinen 120 İskoç Teriyerini kayıt altına aldı.
Köpekler üç yıl boyunca takip edildi ve bu süre zarfında sağlıkları, yiyecekleri, aktiviteleri ve yaşam alanları gözlemlendi.
PASİF İÇİCİ KÖPEKLERDE KANSER ORANI DAHA YÜKSEK
Sonuçlar sigara dumanına maruz kalan köpeklerin mesane kanserine yakalanma olasılığının sigara dumanına maruz kalmayan köpeklere göre altı kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.
Bir köpek sigara dumanına maruz kaldığında vücudu kimyasalları alıyor ve daha sonra idrar yoluyla vücuttan atıyor. Bu da zamanla idrar yolunda kansere yol açabiliyor.
Bu durum sadece nefes almalarından kaynaklanmıyor. Köpekler bu kimyasalları duman sinmiş kıyafetleri yalayarak da alabiliyor.
Profesör Knapp, "Birisi dumanlı bir konsere ya da partiye gittikten sonra sonra eve geldiğinde köpeği kucaklaşmak için kucağına atlarsa köpek kişinin kıyafetleri aracılığıyla dumandaki parçacıklı maddeye maruz kalabilir." dedi.
Tıpkı insanlar gibi, pasif içici köpeklerin hepsi kansere yakalanmazken hiç sigara dumanına maruz kalmayanların bazıları hala kansere yakalanıyor.
Araştırmacılar bulguların sigara içicilerini sigarayı tamamen bırakmaya ya da köpekten uzakta sigara içmeye teşvik edeceğini umuyor.
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