Sigara içilen evlerdeki evcil hayvanların kansere yakalanma ihtimali 6 kat daha yüksek

PASİF İÇİCİ KÖPEKLERDE KANSER ORANI DAHA YÜKSEK



Sonuçlar sigara dumanına maruz kalan köpeklerin mesane kanserine yakalanma olasılığının sigara dumanına maruz kalmayan köpeklere göre altı kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.



Bir köpek sigara dumanına maruz kaldığında vücudu kimyasalları alıyor ve daha sonra idrar yoluyla vücuttan atıyor. Bu da zamanla idrar yolunda kansere yol açabiliyor.



Bu durum sadece nefes almalarından kaynaklanmıyor. Köpekler bu kimyasalları duman sinmiş kıyafetleri yalayarak da alabiliyor.



Profesör Knapp, "Birisi dumanlı bir konsere ya da partiye gittikten sonra sonra eve geldiğinde köpeği kucaklaşmak için kucağına atlarsa köpek kişinin kıyafetleri aracılığıyla dumandaki parçacıklı maddeye maruz kalabilir." dedi.



Tıpkı insanlar gibi, pasif içici köpeklerin hepsi kansere yakalanmazken hiç sigara dumanına maruz kalmayanların bazıları hala kansere yakalanıyor.



Araştırmacılar bulguların sigara içicilerini sigarayı tamamen bırakmaya ya da köpekten uzakta sigara içmeye teşvik edeceğini umuyor.

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