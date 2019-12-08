“Sigarada düz paket uygulaması, bir tür tütün kontrol politikasıdır”

Tütünle mücadelede 5 Aralık 2019 itibarıyla yepyeni bir döneme girildiğini vurgulayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 2011'de ilk defa Avustralya'da hayata geçirilen daha sonra çok sayıda ülkede uygulamaya yönelik adımların atıldığı sigarada tek tip paket uygulamasının artık Türkiye'de de hayata geçirildiğini söyledi.



PAKETLERİN ÜZERİNDE RESİMLİ UYARI MESAJLARI DA YER ALACAK



Yönetmeliğe göre 5 Aralık'tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyeceğini, 5 Ocak 2020'den itibaren ise sadece yeni standart paketlerin satışının yapılabileceğini ve piyasada eski tip paketin bulunmayacağını dile getiren Erdöl, paketlerde sigara içen insanlara ilişkin caydırıcı fotoğraflarla 14 yeni resimli uyarı mesajının da yer alacağını söyledi.



Erdöl, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nde düz paketin; "Paketler ve ambalajlar üzerinde standart bir renk ve yazı biçimiyle basılacak marka ve ürün ismi (düz paketleme) dışında logo, renk, marka simgesi veya promosyon bilgisi kullanılmasını kısıtlayıcı veya yasaklayıcı önlemler" şeklinde tanımlandığını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:



Prof. Dr. Cevdet Erdöl

"DÜZ PEKETE GEÇEN AVUSTRALYA'DA SİGARA İÇME ORANI DÜŞTÜ”



"Düz paket uygulaması, bir tür tütün kontrol politikasıdır. Aralık 2012'de dünyada düz paket uygulamasını başlatan ilk ülke olan Avustralya'da 2011'in sonunda 17 yaş altı bireylerde sigara içme oranı yüzde 6,7 iken, düz paket uygulaması ile bu oran 2014'de yüzde 5,1'e düşmüştür. 2012'de sigara kullanım oranı yüzde 16,1 iken bu oran 2016'da yüzde 13 olmuştur. 18-24 yaş arası sigara kullanmayan bireylerin yüzdesi 2010'dan 2013'e kadar yüzde 72'den, yüzde 77'ye çıkmıştır.



Bu konuda başarılı örneklerin sayısını arttırmak mümkün. Tütün ve tütün ürünlerine karşı uzun soluklu mücadele yürüten bir kişi olarak düz paket uygulamasını yürekten desteklediğimi ifade etmek istiyorum. Düz paket uygulamasıyla artık şeker kapanlarıyla milletimizin ciğerlerine karanlık üflemek; göz boyayan reklamlarla bir milletin nefesini tüketmek devri sona ermiştir."



Milleti bu tehditten kurtarmaya yönelik adımları kararlılıkla atan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile emeği geçenlere teşekkür eden SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bu manzara bizimle tamamlanacak, biz bu adımlara ayak uydurdukça tam yol ileri gitmemiz mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.



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