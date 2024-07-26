Sinek ve sivrisineklere dikkat: Oropouche virüsü 2 can aldı

Brezilya Sağlık Bakanlığı, iki kadının enfekte sinek ve sivrisineklerin yaydığı hastalıktan ölmesinin ardından dünyanın ilk Oropouche virüsü ölümlerinin kaydedildiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinden gelen kadınların "30 yaşın altında olduğu, herhangi bir ek hastalığı bulunmadığı, ancak şiddetli bir dang vakasına benzer belirti ve semptomları olduğu" belirtildi.

5 ÜLKEDE OROPOUCHE SALGINI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin web sitesinde şu anda Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Küba ve Peru'nun bazı bölgelerinde bilinen Oropouche salgınları olduğu belirtilmektedir.

Brezilya sağlık bakanlığı, 2024 yılında kaydedilen 7.236 Oropouche enfeksiyonu vakası olduğunu ve bunların çoğunun Amazonas ve Rondonia eyaletlerinden bildirildiğini söyledi.

VİRÜSÜN SEMPTOMLARI NELERDİR?

CDC'ye göre, Oropouche viral enfeksiyonunun semptomları genellikle ısırıldıktan dört ila sekiz gün sonra başlar.

Sağlık ajansı, semptomların tipik olarak üç ila altı gün sürdüğünü ve ateş, kas ağrıları, sert eklemler, baş ağrısı, kusma, bulantı, titreme veya ışığa duyarlılık gibi dang hummasına benzer semptomlar gösterdiğini söyledi.

Şiddetli vakalar menenjit gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlarla sonuçlanabilir.

Sağlık bakanlığına göre Oropouche ilk olarak 1960 yılında Brezilya'da izole edilmiştir.

Vakaların çoğu Brezilya'nın Amazon bölgesinde bildirilmiştir ancak Latin Amerika'nın başka yerlerinde de salgınlar ve münferit vakalar bildirilmiştir.

OROPOUCHE VİRÜSÜ NEDİR?

Oropouche virüsü hastalığı, Oropouche virüsünün (OROV) neden olduğu arboviral bir hastalıktır. İnsanlara tatarcık (küçük sinek) veya sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşır.

Bugüne kadar insandan insana Oropouche virüsü bulaştığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.