Sinirsel kaşıntı nedir, nerelerde olur ve nasıl geçer? Sinirsel kaşıntı belirtileri ve tedavisi

SİNİRSEL KAŞINTI NEDİR?



Sinirsel kaşıntı diğer adı ile nöropatik kaşıntı, sinir hücreleri olan nöronlardaki sinir iletimi ile alakalı bir bozuklukta meydana gelen sağlık sorunudur.

Nedeni cilt değil sinirsel ve glial hasarlar olarak görülen bu rahatsızlığın kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Sinirsel kaşıntı belirtileri ağrılıdır.

Kronikleşen kaşıntı problemlerinde tedavi zorlaşır ve bu durum hastanın yaşam kalitesini oldukça düşürür. Kişide nöropatik ağrılar ve kaşıntıya neden olan uyaranlara karşı aşırı bir hassasiyet oluşur. En küçük bir tetikleyen faktörde şikayet ortaya çıkar.

SİNİRSEL KAŞINTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Duygu durumundaki değişimlere bağlı olarak şiddeti değişen kaşıntı hissi (stresli anlarda, kötü bir haber aldığında, can sıkıcı olay, durum, konuşmalar içerisindeyken, engellenme duygusunu hissettiği trafik, asansör, alışveriş merkezi gibi kalabalık ortamlarda kişinin kaşıntısı fark edilir ölçüde artar)



-Hiçbir tıbbi açıklama bulunamayan kaşıntı (kişinin kaşıntılarıyla alakalı gittiği muayenelerde bu kaşıntıları açıklayacak hiçbir fiziksel problem bulunamaz).

-Uyku sırasında kaşıntı (çoğu zaman kişiyi uykusundan uyandıran, tekrar dalmada güçlüklere ve uyku hijyeninde ciddi bozulma ve sorunlara yol açan kaşıntı hissi)

-Özellikle kaşınma anlarında artan ağrı hissi (ağırlıklı olarak nöropatik kaşıntıda görülmekle beraber psikolojik kaşıntıda da kaşındık ve kaşıdıkça, o bölgede hafif bir ağrı gözlemlenir)

-Kaşınan bölgede yanma, uyuşukluk, elektriklenme (ağırlıklı olarak nöropatik kaşıntıda görülmekle beraber psikojenik kaşıntıda da kaşıntı bölgesinde bu tip duyumlar tarif edilir).

SİNİRSEL KAŞINTI TEDAVİSİ NASIL OLUR?



Sinirsel kaynaklı kaşıntıda, diğer sebeplerden farklı tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir. Tedavi ise kaşıntıya yol açan temel hastalığa göre şekillenir. Sinirsel kaşıntı için sıklıkla uygulanan tedavi çeşitleri ise şekilde özetlenebilir:

-Gabapentin gibi sinir sisteminin düzenleyen bazı ilaçlar

-Nörostimülasyon teknikleri

-Lidokain gibi lokal anestezik içerikli kremler

-Bilişsel davranışçı terapi

-Botoks tedavisi

-Antidepresanlar.

Ek olarak, kaşıntıya sebep olan temel tıbbi rahatsızlığın da uygun şekilde tedavisi gereklidir. Bu amaçla nöroloji, dermatoloji ve psikiyatri branşlarında uzman hekimlerin birlikte yönlendirildiği tedavi programı izlenebilir.