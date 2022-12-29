Sinirsel şeker hastalığı belirtileri nelerdir? Sinirsel diyabet nasıl tedavi edilir?

SİNİRSEL ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?



Şeker hastalığı; alt gruplara ayrılabilir. Onlardan birisi de sinirsel şeker hastalığıdır.



Sinirsel şeker hastalığı; adından da tahmin edilebileceği üzere sinir ve stres altında iken ortaya çıkar. Bir başka deyişle, kişinin kan şekeri; stres altında olduğu zamanlarda yükselir.

Özellikle gençlerin karşısına çıkan bir sorundur. Bunun yanı sıra, kişinin sinirli olduğu zamanlarda ağızda kuruluk durumu ile karşılaşması; durumun ciddiyetini gösterir. Çünkü, bu durum; kişinin insülin direnci problemiyle karşı karşıya olduğunu ifade eder.

SİNİRSEL ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NEDİR?



Sinirsel şeker hastalığında meydana gelen temel durum, şeker seviyesinin çok hızlı değişikliğe uğramasıdır. Bu değişiklik, insanların vücutlarında büyük tepkimelere neden olur.

Ani durum değişiklikleri ve çok kısa süre etkili olan sinirlilik hali, insanların yanlışlıkla hatalı kararlar almasına neden olabilmektedir. Bu durumda temelde istenmeden yapılan hatalar artmakta ve özellikle de trafikte gördüğümüz ani öfke patlamaları meydana gelmektedir.



Sinirsel şeker hastalığı belirtiler ise aşağıda yer almaktadır:



- Hızlı ve kontrol edilemeyen kilo kaybı

- Aşırı sinirlilik hali

- Ellerde ve ayaklarda titreme

- Ciltte meydana gelen kuruluk durumu

- Bulanık görme ve odaklanmada sorunlar

- Halsizlik ve kırgınlık hissi

- Sık sık idrara çıkma isteği.

Yukarıda yer alan belirtiler eğer belirli aralıklarla meydana geliyorsa, sinirsel şeker hastalığı söz konusu olabilir. Net tanının konması adına mutlaka doktor muayenesi gerekmektedir.

SİNİRSEL ŞEKER HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Diğer şeker hastalıkları olarak bilinen Tip 1 ve Tip 2'ye kıyasla farklı tedavi yöntemleri vardır. Her şeyden önce, psikoterapi uygulanır. Bir başka deyişle, bu hastalığa sahip olan bireyler bir süre seanslara katılırlar. Bu sayede, nasıl öfke kontrolü yapacaklarını öğrenirler. Sinirsel şeker hastalığının tedavi edilmesi için hastaya olabilecek en kısa sürede teşhis konmalıdır. Aksi takdirde, hasta; gerekli tedaviden faydalanamayabilir.