Sinovac aşısının gerçek dünya verileri açıklandı (Çalışma 120 bin kişi üzerine yapıldı)

Çinli şirket Sinovac’ın corona virüs aşısı CoronaVac aşısının Endonezya'daki sağlık çalışanları üzerindeki gerçek dünya verileri yayınlandı.



Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmada, Sinovac’ın coronaVac Covid-19 aşısının, can kaybını önlemede yüzde 98 etkili olduğu bildirilirken aşının hastaneyi yatmayı önlemede ise yüzde 96 etkili olduğu belirtildi.



120 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada, Ocak ve Mart ayları arasında iki doz aşı olmuk işiler incelenirken Sağlık bakanlığı yetkilisi Siti Nadia Tarmizi basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Alınan verilere göre aşı olmuş sağlık çalışanları için hastalık ve ölüm oranlarının azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, CoronaVac'ın 60 yaşın altındaki yetişkinlerde Covid-19'u önlemede etkili olduğunu söylerken bununla birlikte yan etki riskleriyle ilgili bazı verilerin eksik olduğunu belirtmişti.



GERÇEK HAYAT SONUÇLARI YÜKSEK ETKİNLİK GÖSTERDİ



Bloomberg’in haberine göre ise Sinovac’ın ürettiği Covid-19 aşısı CoronaVac, Endonezya’da sağlık çalışanları arasında gerçek hayatta yapılan gözlemde yüksek etkinlik sonuçlarına ulaştı.



Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadı Sadıkin Bloomberg’e yaptığı açıklamada Sinovac aşısı olan 25.374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiğini belirtti. Sadıkin’in verdiği bilgiye göre aşı, izlenen grup içinde can kaybını yüzde 100 önlerken hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladı.



Sadikin, izlenen grupta Covid-19 bulaşmasının ise yüzde 94 oranında önlendiği bilgisini verdi. Bakanın açıkladığı bu oranın içinde asemptomatik vakaların yer alıp almadığının net olmadığı bildirildi.



Sadıkin “Sağlık çalışanları arasında can kaybı ve hastaneye yatışlarda çok büyük düşüşler gördük” açıklamasını yaptı.



Endonezya’daki sonuçlar aşının üçüncü faz çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre daha yüksek etkinliğe işaret ediyor. Brezilya’daki çalışmalarda CoronaVac aşısının etkinliği sadece yüzde 50’nin üzerinde çıkmıştı.



TÜRKİYE’YE LİSANS VERİLDİ



Sinovac CEO’su Yin Weidong Bloomberg’e verdiği söyleşide aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini duyurdu.



Bloomberg HT'nin haberinde, Sinovac farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac’ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu ifade etti.



Sinovac CEO’su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini belirtti.