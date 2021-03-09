Sirtuin (Sirt-food) diyeti nedir ve nasıl yapılır?

İngiliz şarkıcı Adele’in 45 kilo vermesine yardımcı olan Sirtuin diyeti, son zamanlarda birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Her diyette olduğu doktor kontrolünde başlanılması gereken Sirtuin diyeti 21 günlük ve 2 fazdan oluşan bir süreç içeriyor.

SIRTUIN (SIRT-FOOD) DİYETİ NEDİR?

Sirtuin diyeti İngiltere’de yaşayan iki ünlü beslenme uzmanı tarafından geliştirilmiştir. Sirtuin diyeti uygulanmaya başladıktan sonra sirtuin proteinlerinin harekete geçmesine ve bu sayede zayıflama genini aktive edilmesine etki ediyor.

Bir protein grubu olan Sirt’lerin metabolizma hızı ve yaşam süresi üzerinde etkisi olabileceğini gösteriyor. Sirtuin diyeti, bağışıklık sistemini güçlendirmeyi, yaşlanmayı geciktirmeyi, iştahı baskılamayı, iltihaplanmayı azaltmayı ve kalıcı kilo kaybını vaad eder.

Sirtuin (Sirt-food) beslenme şekli zorlu bir diyet yapmadan ve kas kaybı yaşamadan hızlı bir şekilde kilo kaybını hedefler. Sevdiğimiz ve lezzetli gıdalardan oluşan sirtuin diyeti, doktor kontrolünde herkes tarafından kolaylıkla yapılabilir.

SIRTUIN (SIRT-FOOD) DİYETİ NASIL YAPILIR?

Sirtuin diyeti 21 gün ve toplam iki aşamadan oluşur;



1. AŞAMA

-İlk aşama 7 gün sürer ve hızlı kilo kaybı hedeflenir. İlk 3 gün: günde iki kez yeşil sebze suyu ve 1 ana öğün vardır. Bu yeşil sular limon, yeşil çay, kereviz ve maydanoz gibi sebzeleri içerir. Birinci aşamanın ilk 3 günü almanız gereken kalori en fazla 1000 kalori olmalıdır.

Birinci aşamadaki diğer günler 4 ile 7. gün arası 2 ana öğün tüketmeniz ve 2 defa yeşil sebze suyu içmeniz önerilir. Alınması gereken maksimum kalori ise 1500 kalori olarak belirlenmiştir.

2. AŞAMA

-Diyetin ikinci aşaması yaklaşık 14 gün sürer. Bu aşamada kaç kalori aldığınız önemli değildir. Ancak günde 3 ana öğünü sirt-food yiyecekleri ile desteklenmeli ayrıca 1 sirt-food içeceği tüketmeniz gerekir.

SIRTUIN DİYETİ'NDE TÜKETİLEBİLECEK BESİNLER;

-Kakao

- Çilek

- Karabuğday

- Zeytinyağı

- Kahve

- Yeşil çay

- Maydanoz

- Kapari

- Kereviz

- Kale

- Roka

- Yaban mersini

- Kırmızı soğan

- Soya

- Zerdeçal

- Kırmızı şarap

- Ceviz

SIRTUIN DİYETİ'NDE YAPABİLECEĞİNİZ SIRT-FOOD İÇEÇEK TARİFİ;

-75 gram kale

-30 gram roka

-5 gram maydanoz

-2 adet kereviz sapı

-1 tutam zencefil

-1/2 adet elma

-1/2 limon

-1/2 çay kaşığı matcha yeşil çayı (matcha yeşil çay yok ise normal yeşil çay da tercih edebilirsiniz)



ŞİMDİ MODA KETOJENİK DİYET, PEKİ SAĞLIKLI MI?

