Sivilce lekeleri neden olur, nasıl geçer?

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Günümüzde en sık görülen cilt hastalıkları arasında olan akne, ciltte kalıcı olarak iz bırakabilen bir rahatsızlıktır.

Cilde yapılan yanlış müdahaleler ciltte hasara yol açar ve cilt üzerinde iz bırakır. Sivilceyi elle sıkma, yüzü aşırı yıkama, yüze fiziksel peeling uygulama, güneşe maruz bırakma vs. sivilcelerin iz bırakmasına neden olan faktörler arasında yer alır.

SİVİLCE LEKELERİ NASIL GEÇER?

Sivilce izlerinden çeşitli lazer ya da kimyasal peeling yöntemleri ile kurtulabilirsiniz.



Akne izleri, gözeneklerde aşırı genişleme, çukur ve çöküntü şeklinde olabiliyor.



Yüzünde renk ve seviye farklılıkları olan kişilerde, lazerle sivilce tedavisi daha etkili olabilir. Lazer ışını, çeşitli dalga boyları ve frekansları ile istenilen deri seviyesine etki edebilir.

Sivilce sorunu varsa önce sivilce tedavi edilmeli, sonrasında sivilce lekesi tedavisi yapılmalıdır.

Evde doğal yöntemlerle sivilcelerden kurtulma maskeleri yetersiz kalabileceği için uzman kontrolünde sivilce leke tedavisi, cilt temizliği ve cilt bakımı yaptırmak, sorunsuz bir sonuç almak için daha uygundur.



Sivilceleri yok etmek için önerilen yoğurt, diş macunu, sabun köpüğü sürerek beklemek gibi uygulamalar tedavi yöntemi değildir. Bu tür uygulamalar, deride enfeksiyonların artmasına, kalıcı kızarıklıklara ya da lekelenmelere yol açar.

