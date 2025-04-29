Sivilceye karşı aşı yolda

Fransa merkezli bir ilaç firması sivilceye karşı aşı geliştiriyor.



MRNA teknolojisi kullanılarak üretilen aşıda, hücrelere genetik talimatlar taşıyan bir molekül kullanılıyor. Bu talimatlar sayesinde vücut sivilceye neden olan bakterilerin ürettiği proteinlere karşı bağışıklık tepkisi veriyor. Böylece vücudun savunma sistemi sivilceye neden olan bakterilere karşı güçlenmiş oluyor.

2027'YE KADAR SÜRECEK



Aşının denemelerini henüz çok erken aşamada olduğu belirtiliyor. 2024 Nisan'ın başlayan denemelerin 2027'ye kadar sürmesi planlanıyor



Denemelerin tamamlanması ve gerekli onayın alınması halinde, bu üretilmiş ilk sivilce aşısı olacak.

ÇIĞIR AÇAN BULUŞ

Fransız merkezli ilaç firması için çalışan bilim insanları aşıyı sivilce tedavisinde çığır açıcı olarak niteliyor.



Aşının tam tedavi edici olmayan, uzun süren ve yan etkileri olan halihazırdaki yöntemlere karşı çok daha iyi bir alternatif sunduğu belirtiliyor.

SİVİLCE TEDAVİSİ

Sivilce tedavisinde doğum kontrol hapı veya antibiyotikler kullanılabiliyor. Bir başka tedavi yöntemi olan retinoid kremler veya jellerin ise cilt kuruluğu, tahrişi veya depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara yol açabileceği uyarısı yapılıyor.



Aşının etkisinin ne kadar süreceği ve ne kadar sıklıkla kullanılması gerekeceği henüz bilinmiyor.



Sivilce sorunu yaşları 11 ile 30 arasında değişen insanların yüzde 95'ini etkiliyor.

