Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer? (Sivrisinek kaşıntısına ne iyi gelir?)

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinekler, küçük ve kısa ömürlü canlı türleri olmalarına rağmen küçük ya da büyük birçok sıkıntıya yol açabilir. Peki sivrisinek ısırığı kaşıntısı nedir, nasıl geçer?

Haberler - ntv.com.tr 09.12.2021 - 02:54 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 13:59

Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer? (Sivrisinek kaşıntısına ne iyi gelir?)

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ısırıkları, her yıl yaz aylarında rahatsız edici etkiler ortaya çıkarır.

Kişiden kişiye farklılık gösteren sivrisinek ısırığının etkileri bazen uzun sürebilir.

Sivrisinek ısırıkları çok nadir olarak ciddi alerjik yanıtlar oluşturur. Bu alerjik reaksiyonlarda, nefes alma güçlüğü, bütün vücutta gözlenen kızarıklıklar, boğazın kapanmaya başlama hissi gibi belirtiler gözleniyorsa, en kısa sürede acil servise başvurulmalıdır.

SİVRİSİNEK KAŞINTISINA NE İYİ GELİR?

Sivrisinek ısırıkları, 1-2 gün içerisinde geçme eğiliminde olup bağışıklık sistemi daha zayıf olanlarda ve çocuklarda, kızarıklık ve şişlik daha uzun süre kalabilir.

Sivrisinek kaşıntılarında, eczanelerde satılan ve cilt yüzeyine uygulanan topikal anti-histaminik kremler, kaşıntı önleyici merhemler sürülebilir. Kaşıntıyı ve enflamasyonu azaltmak amacıyla sivrisinek ısırılan yere buz da uygulanabilir.

Sivrisinek ısırıklarında, ısırılan yeri kaşımak, hem kızarıklığın hem de kaşıntının daha da artmasına neden olacaktır ve çok kaşıma sonucunda cilt üzerinde tahriş olup kanama gerçekleşebilir. Bu durum da enfeksiyon riskini artırır.

Sivrisinek ısırığında eczanelerden alınan ilaçların yanı sıra, evde bulunan malzemelerden doğal çözümler de üretilebilir.
 
Özellikle izopropil ya da etanol türü alkoller, buharlaşırken yarattığı serinletici etki sayesinde sivrisinek kaşıntısını geçirir.

Siyah ve yeşil çay poşetleri şişmeyi geçirmek için kullanılabilir. Çay içtikten sonra kullandığınız poşetleri bir naylona sarıp buzdolabında saklarsanız, soğutucu etkisinden de yararlanabilirsiniz.

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