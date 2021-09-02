Soğan kürü nasıl yapılır, ne için kullanılır?

Soğan kürü, tedavi edici özelliğe sahip bir kürdür. A, B ve C vitamini, silis, fosfor, iyot, kükürt gibi maddeler içermesi, antibiyotik görevi sağlaması ve hazmı kolaylaştırması açısından faydalıdır.

Soğan, vücudun antioksidanlardan arındırılmasından, zayıflamaya, cilt sağlığından depresyona kadar pek çok derde deva oluyor.

Günümüzde genellikle zayıflamak amacı ile kullanılan bu kür, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı dirençli hale getirir.

SOĞAN KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Soğan kürü hazırlamak için 2 adet kahverengi soğan ve 2 bardak içme suyuna ihtiyacınız vardır.

Öncelikle soğanları kabuklarını soymadan yıkayın ve sirkeli su içerisinde 15-20 dakika bekletin. Bu sayede soğanların dezenfekte edilmesini sağlayabilirsiniz.

Ardından bir tencere içerisinde suyu kaynatın. Su kaynamaya başladığında içerisinde dörde bölünmüş soğanları da ilave edin. Soğanlar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Pişen soğanların suyunu cam bir kavanoz içerisine süzün. Soğan kürü suyunu, ılıttıktan sonra tüketebilirsiniz.

Soğan kürünün kullanım süresine dikkat edilmesi gerekir. Soğan kürü, 6 ayda bir kez 15 günlük süreyle uygulanmalıdır. 15 gün düzenli kullanıldıktan sonra, 6 ay sonra tekrar kullanılabilir.



Hazırladığınız kürü mutlaka ılık bir şekilde tüketin ve soğan kürünün taze olması için, günlük olacak şekilde hazırlayın.



Soğan kürü öğle ve akşam yemeklerinden önce aç karna bir bardak olarak tüketilmelidir.

Kürü hazırlarken kabuğu açık kahverengi, içi ise beyaz soğanlar tercih edilmelidir.

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