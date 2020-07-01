Soğuk algınlığı corona virüsten korur mu? (Alman bilim insanlarından yanıt)

Almanya'daki Tübingen Üniversitesi Hastanesi'nden araştırmacılar, 180'i Covid-19 hastası olan ve 185'i yeni tip corona virüse yakalanmayan 365 kişinin kanını karşılaştırdı.

Uzmanlar, daha virüse yakalanmayan kişilerin yüzde 81'inde Covid-19'a karşı bağışıklık tepkisinin olduğunu keşfetti. Yapılan çalışmada durumun, söz konusu kişilerin daha önce soğuk algınlığına neden olan 4 tip corona virüse karşı geliştirilen tepkiden kaynaklandığı belirtti. Bilim insanları, farklı bir bağışıklık türünün insanları antikorlardan daha uzun süre koruyabiliyeceğini açıkladı.



SOĞUK ALGINLIĞI İLE COVİD-19 BENZER BİR BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ OLUŞTURUYOR

Alman araştırmacılar, OC43, 229E, NL63 ve HKU1 adlı corona virüslerle enfekte olanların bağışıklık sistemlerinin çapraz reaksiyona girdiklerini söyledi.



Çalışmanın yazarları, “Soğuk algınlığı virüsleriyle SARS-CoV-2 (yeni tip corona virüs) arasındaki benzerlik bağışıklık için fonksiyonel bir temel sağlıyor” ifadelerini kullandı.



Bununla birlikte, araştırmacıların incelediği bağışıklık tepkisini, ciddi enfeksiyonlardan sonra uzun süreli koruma sağlayan bir tür beyaz kan hücresi olan T hücreleri sağlıyor. Ancak, T hücreleri antikorlardan daha yavaş hareket ediyor ve etkisini göstermesi daha uzun sürüyor.



ANTİKOR TESTİ NEGATİF OLSA DA T HÜCRESİ BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ KORUMA SAĞLAYABİLİR

Araştırmaya dahil olmayan University College London'dan bulaşıcı hastalık uzmanı Profesör Francois Balloux, yaptığı açıklamada, “T hücresi yanıtı geç bir bağışıklık tepkisidir ve konağın genellikle enfeksiyona karşı dirençli olmasını sağlamaz. Yine de, T hücresi bağışıklığı bir enfeksiyonu kontrol etmek ve semptomları azaltmak için gereklidir. SARS-CoV-2, asemptomatik / hafif hastalarda bile güçlü T hücresi tepkisi ortaya çıkarıyor gibi görünüyor” dedi.



Tübingen çalışmasının bulguları, insanların Covid-19'a karşı doğal bağışıklık geliştirebilecekleri umudunu artırıyor. Ancak, antikorlar vücut tarafından T hücrelerine kıyasla çok daha hızlı geliştiriliyor ve hastalıkla çok daha etkili bir şekilde mücade edliyor. Güçlü antikorların varlığı, insanların ikinci kez bir virüse yakalanmayacağı anlamına gelebilir. Ne var ki, birçok Covid-19 hastası, özellikle sadece hafif semptomları olan veya hiç olmayanlar, tespit edilebilir antikor seviyeleri geliştiremediği için durum bilim insanları arasında endişe yaratıyor.



Tubingenli araştırmalar konuya ilişkin, “Şu anda, SARS-CoV-2'ye karşı bağışıklığın belirlenmesi SARS-CoV-2 antikor yanıtlarının saptanmasına dayanmaktadır. Ancak, bazı testler için bildirilen yüksek duyarlılığa rağmen, negatif veya sınırda antikor tepkileri olan hastaların önemli bir yüzdesinin Covid-19’un ardından sonra net olmayan bağışıklık durumu vardır. Çalışmamızda, antikorlar için negatif test eden hastalarda bile T hücresi bağışıklık tepkileri bulunduğu, yani bir miktar korumaya sahip olduklarını görüldü” açıklamasını yaptı.



Diğer taraftan, çalışma ekibi, geliştirmeyi umdukları aşıların insan denemelerini başlatmaya hazırlandıklarını söyledi.

BİLİM KURULU ÜYESİ'NDEN YENİ VİRÜS YORUMU