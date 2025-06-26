Soğuk duş tehlikesi: Ölümcül sonuçları olabilir

Termometreler 30 dereceleri göstermesinin ardından hava sıcaklıklarından bunalan insanlar çareyi soğuk duş almakta buluyor.



Ancak uzmanlara göre bu durum vücutta şok etkisi yaratıyor. Bu durum da sağlık sorunlarına neden olabiliyor.



Kalp ve Damar Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, "Bir anda kalp yetmezligi gelisebilir, ciddi tansiyon yükselmeleri veya düsmeleri olabilir ve bu çok ölümcül de olabilir." dedi.



Özellikle yaşlıların, kalp ve yüksek tansiyon hastalarının dikkatli olması gerekiyor.



Uzmanlar vücudun soğuk suya alıştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.



Yılmaz, "Duşu alırken önce direk baş boyun ve göğüs bölgesi değil, kol ve bacakları soğutarak baslanabilir. Ilık suyla başlanabilir. Vücudun ona alışmasıyla bırlikte yavaş yavaş soğukluğu artırılabilir. O zaman vücut bunu daha iyi tolere eder." dedi.



Doktorlar sıcak havalarla başetmek için özellikle bol su tüketilmesini tavsiye ediyor.

Günde en az 2 buçuk litre su tüketilmeli.



