Göğüs Hastalıkları Doktoru Şerif Kurtuluş, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde insanlarda uykuda nefes kesilmesi ve buna bağlı olarak ölümlerin sık yaşandığını söyledi.



Solunum kesintilerin insandan insana farklılık gösterdiğini belirten Kurtuluş, "Uyku halindeyken bazı insanlarda 10-20 saniye bazı insanlarda ise 30-40 saniye nefes durması yaşanabiliyor. İnsan çoğu zaman bunun farkına varmaz ve bu boğulma hissi gibi olur. Uykuda nefesiniz duruyor ve insan bunu farkını varmayabiliyor. Uyandığında nefes nefese kalınıyor. Bu tür durumlar uyku apnesinin işaretidir" dedi.



HRÜ hastanesinde solunum terapisini uyguladıklarını anlatan Kurtuluş, şöyle konuştu:



"Gün içerisinde uykusuzluğa bağlı olarak sürekli uykuya bağlı olmak veya araç kullanırken kırmızı ışıkta dururken dahi uyuya kalma durumu olabiliyor. Bu durumda uyku apnesi dediğimiz hastalık ön plana çıkıyor. Sürekli vücudun oksijensiz kalmasına bağlı zamanla tansiyon ve kalp hastalığı, beyinde inme veya solunumla ilgili problemler yaşanabiliyor. Vatandaşlar bazen uykudayken öldüğü görülüyor. Vatandaşlar bunu vefatı çok güzel oldu, sürünmedi, düşmedi, Allah düşürmedi şeklinde ifadeler kullanıyor, aslında uyku apnesine bağlı rahatsızlıktan bahsederler. Etrafınızda uykudayken nefes durması, horlama, sabah uyandığında güne yorgun başlama, rüya görememe veya kabus görme, gün içinde uyuklama, hatta trafikte kırmızı ışıkta uyuyakalma şikayeti olan varsa mutlaka uyku laboratuvarına uyku kalitesini ölçmesi gerekiyor."



SOLUNUM RAHATSIZLIKLARI ARTTI



Sigara kullanımını solunum rahatsızlıklarını artırdığını vurgulayan Kurtuluş, şöyle devam etti:



"Sigara tam bir bela ve birçok hastalığın nedeni. Bunun önüne tamamıyla geçilmesi gerekmekte. Sigara firmaları artık daha çok küçük yaşlardaki bireyleri hedef olarak seçiyor. Sigara kullanımı maalesef 7-9 yaşlara kadar indiğini duyuyoruz. Bunun bir an önce engellemek durumundayız. Hastanemizde sigara bırakmayla ilgili bölümümüz mevcut. Başvuran vatandaşlarımıza gerekli tüm konularında yardımcı olunuyor. Bunun yanında bölgede etkili olan toz bulutları da solunum rahatsızlıklarını tetikliyor. Bu tür etkenlere karşı özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar çok dikkatli olmalı. Toz buluntu yaşandığı günler de mümkünse dışarıya çıkmamalarını tavsiye ediyoruz."



Mevsim geçişlerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kurtuluş, "Ekim ayında ani hava değişiklikleri sık yaşanıyor. Önlem alınmaması durumda ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Geceyle gündüzün sıcaklık farkı çok oluyor. Belli bir süreden sonra terleme sonrasında o terin kurumasıyla soğuk alma durumları yaşanıyor. Özellikle kronik hastalığı bulunanların buna çok dikkat etmesi lazım. Koruma amaçlı mutlaka grip aşını yapmaları gerekiyor. Yıl boyunca yaşanan şikayetlerinin daha azalacaktır" ifadelerini kullandı