SON DAKİKA: Alman aşısında 2.doz randevulara erteleme

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Türkiye'de uygulanan Alman aşısında ikinci doz randevuları ertlenecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanacağını duyurdu.

28.04.2021 - 18:54 | Son Güncelleme : 28.04.2021 - 19:09

SON DAKİKA: Alman aşısında 2.doz randevulara erteleme

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı konuşmada, " Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Buna göre Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevuları da ertelenecek ve randevu alan vatandaşların da randevuları 6-8 hafta olacak şekilde değiştirilecek. İkinci doz randevu almış olanlara SMS ile bilgilendirme yapılacak.

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