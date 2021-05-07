SON DAKİKA: DSÖ Çin aşısı Sinopharm'a acil kullanım onayı verdi

SON DAKİKA HABERİ: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin aşısı Sinopharm'a acil kullanım onayı verdi.

07.05.2021 - 18:36 | Son Güncelleme : 07.05.2021 - 18:56

SON DAKİKA: DSÖ Çin aşısı Sinopharm'a acil kullanım onayı verdi

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir aşıya daha onay verdiğini duyurdu. Çin tarafından üretilen iki aşıdan biri olan Sinopharm, şimdiden yüz milyonlarca insanın üzerinde kullanıldı.

Acil kullanım onay alan aşı, DSÖ tarafından onaylanan, ilk Batılı olmayan bir ülkenin ürettiği aşı oldu.

Örgütün genel sekreteri, Sinopharm'ın iki doz olarak uygulanmasını tavsiye etti. DSÖ şimdiye kadar beş aşıya daha acil kullanım onayı verdi. Son olarak geçen hafta ABD'li ilaç devi Moderna'nın ürettiği aşı onay almıştı.

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