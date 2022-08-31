SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca coronavirüse yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Haberler 31.08.2022 - 18:28 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 18:30

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca coronavirüse yakalandı
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Son dakika haberi!  Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'nın ilk defa coronavirüse yakalandığı bildirildi.

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