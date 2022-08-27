SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına teşvik açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek" açıklamasında bulundu.

Haberler 27.08.2022 - 20:09 | Son Güncelleme : 27.08.2022 - 20:31

SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına teşvik açıklaması
Arşiv

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi!  Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına verilecek teşvik ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. 

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...