SON DAKİKA HABERİ: Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına teşvik açıklaması

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına verilecek teşvik ödemelerine ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı.

Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2022