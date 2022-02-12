SON DAKİKA HABERİ: Covid ilacı Molnupiravir, 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişilere dağıtılmaya başladı

Covid-19'u hedef alarak çoğalmasına engel olduğu belirlenen Molnupiravir ilacının PCR testi pozitif çıkan 65 yaş üstü kişilere kullanılmaya başlandığı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta onaylanan ilaç ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilacın önümüzdeki hafta 65 yaş üstü ve kronik hastalarda kullanılmaya başlanacağını açıklamıştı.

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Molnupiravir, Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç olarak tanımlanıyor.

Hap, corona virüsün kendi kopyasını ortaya çıkarmak için kullandığı enzimlerini hedef alarak onu zedeliyor. Bu durum virüsün çoğalmasına engel oluyor.

