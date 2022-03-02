SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Son dakika haberi!

Salgınla mücadelede yeni yol haritası bugün açıklanacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgında gelinen son noktayı ve kısıtlamaları konuşmak üzere bugün biraraya gelecek.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bilim kurulunun bugün, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı.

Toplantıda vaka sayılarındaki düşüş ve illerdeki son duruma göre,, tebdirlerin yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Koca, 2 hafta önceki kabine toplantısının ardından maske kısıtlamasında yeni bir karar alınabileceğine dair mesaj vermişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bu kapsamda, açık havada maske zorunluluğun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Toplantı sonrası saat 18'de bir açıklama yapacağını duyuran Koca, "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...