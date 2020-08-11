Putin: Covid-19 aşısına onay verildi (DSÖ'den açıklama)

Son dakika haberi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

Putin bugün yaptığı açıklamada Rusya Sağlık Bakanlığı'nın dünyanın ilk Covid-19 aşısına onay verdiğini duyurdu.

Moskova'daki Gamaleya Institute tarafından geliştirilen corona virüs aşısını kızının da denediğini söyleyen Putin seri üretime yakın zamanda başlanacağını aktardı.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın aşı haberinin ardından açıklama yaptı. DSÖ Sözcüsü, Rus sağlık otoriteleriyle "yakın iletişimde" olduklarını söyledi.

Sözcü aşının titiz bir inceleme gerektiğini belirtti.

CORONA VİRÜS İÇİN 169 AŞI ÇALIŞMASI