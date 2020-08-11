Putin: Covid-19 aşısına onay verildi (DSÖ'den açıklama)

Corona virüsle mücadelede aşı haberi Rusya'dan geldi. Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede geliştirilen aşıya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiğini duyurdu. Kızına aşı yapıldığını belirten Putin, kısa zamanda seri üretime geçileceğini söyledi. Rusya'da üretilen aşı dünyanın ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyor. DSÖ'den, Rus sağlık birimleriyle irtibat halinde oldukları açıklaması geldi.

ntv.com.tr - Reuters 11.08.2020 - 11:52 | Son Güncelleme : 11.08.2020 - 13:03

Putin: Covid-19 aşısına onay verildi (DSÖ'den açıklama)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

Putin bugün yaptığı açıklamada Rusya Sağlık Bakanlığı'nın dünyanın ilk Covid-19 aşısına onay verdiğini duyurdu.

Moskova'daki Gamaleya Institute tarafından geliştirilen corona virüs aşısını kızının da denediğini söyleyen Putin seri üretime yakın zamanda başlanacağını aktardı. 

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü, Rusya'nın aşı haberinin ardından açıklama yaptı. DSÖ Sözcüsü, Rus sağlık otoriteleriyle "yakın iletişimde" olduklarını söyledi. 

Sözcü aşının titiz bir inceleme gerektiğini belirtti. 

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